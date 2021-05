Le spécialiste français de l'UX Analytics Contentsquare lève 500 millions de dollars

Un record pour la French Tech. La pépite française Contentsquare, spécialiste de l'Expérience Analytics, a annoncé mercredi 26 mai 2021 avoir levé 500 millions de dollars. Un tour de table en Série E mené par SoftBank Vision Fund 2 et avec une participation de la plupart des investisseurs existants dont Eurazeo, Large Venture (Bpifrance), KKR, Canaan, Highland Europe, et BlackRock. Contentsquare, qui a levé un total de 810 millions de dollars depuis sa création, précise que cette levée de fonds porte sa valorisation à 2,8 milliards de dollars.



Recruter 1 500 personnes

La start-up, qui compte aujourd'hui plus de 800 collaborateurs, entend recruter 1 500 personnes au cours des trois prochaines années notamment dans les services R&D et produit. Après une précédente levée de 190 millions de dollars en mai 2020, Contentsquare veut utiliser ce nouvel apport financier pour poursuivre ses efforts d'investissements dans l'innovation. Innovation qui passe par le développement de nouveaux outils d'intelligence artificielle et d'analyse prédictive.



Fondée en 2012, Contentsquare a mis au point une plateforme SaaS qui permet aux marques d'améliorer leurs expériences numériques sur leurs sites web, mobile et application. Pour développer ses outils de recommandations, Contentsquare trace le parcours des utilisateurs en collectant les milliards de mouvements de souris et interactions mobiles et en mesurant la performance des différents contenus.



Poursuivre son expansion internationale

Contentsquare ajoute vouloir poursuivre ses opérations de fusions-acquisitions. Elle s'est déjà emparée de la start-up bretonne Dareboost qui a mis au point un outil permettant d'évaluer la performance des sites web, de son concurrent israélien Clicktale, ainsi que de Pricing Assistant et de la solution d'accessibilité numérique AdaptMonWeb.



Celle dont la plateforme peut être utilisée dans des secteurs aussi variés que le luxe, les médias, les télécommunications, le tourisme, l'automobile et la finance, a séduit plus de 750 clients dont BMW, Gucci, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, The NorthFace et Verizon. Contentsquare n'entend pas s'arrêter là, et souhaite poursuivre son expansion internationale. A cette fin, le Français va bénéficier de l’expertise et du réseau de SoftBank notamment en Asie.