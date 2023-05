Le spécialiste suisse de la robotique industrielle ANYbotics lève 50 millions de dollars

La start-up suisse ANYbotics, qui développe et commercialise des robots quadrupèdes d’inspection pour l'industrie, a annoncé le 16 mai 2023 une levée de fonds en série B de 50 millions de dollars (soit environ 46 millions d’euros). Le financement a été mené par les investisseurs internationaux Walden Catalyst et NGP Capital, avec la participation de Bessemer Venture Partners, Aramco Ventures, Swisscom Ventures, Swisscanto Private Equity, Equity Pitcher Ventures, Verve Ventures, et d'autres investisseurs historiques. Il devrait permettre à l’entreprise de développer ses ventes à l’international.

Inspection de sites dangereux ou difficiles d'accès

Fondé en 2016 par des élèves de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPZD), ANYbotics s’est spécialisée dans la production de robots destinés aux tâches d’inspection sur des sites industriels dangereux ou difficiles d’accès, comme les plateformes pétrolières ou les conduits étroits.

Son produit phare baptisé ANYmal peut se déplacer dans des environnements complexes en toute autonomie et monter ou descendre des escaliers. Entièrement étanche et résistant à la poussière, il est équipé d'un projecteur lui permettant de travailler dans le noir, de caméras grand angle, de capteurs thermiques, de microphones ainsi que de détecteurs de gaz et d’objets.

ANYmal X, son robot d'inspection antidéflagrant (c’est-à-dire fonctionnant en zone inflammable sans provoquer d'explosion), serait précommandé ou réservé pour plus de 150 millions de dollars par des entreprises pétrolières, gazières et chimiques internationales participant au programme de lancement du produit.

Traction sur le marché de l'inspection robotique dans les industries lourdes

La société compte aujourd’hui 100 clients dont des leaders industriels tels que Petronas, Shell, SLB, Siemens Energy ou encore BASF. L’idée est d’aller en chercher de nouveaux à l’international, profitant de la traction actuelle du marché.

L’entreprise estime que la demande de solutions robotiques augmente dans les industries lourdes telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, l'énergie, l'exploitation minière, les métaux et minéraux et les services publics, celles-ci étant confrontées au vieillissement et à la pénurie de main-d'œuvre.

Une partie du financement sera par ailleurs investie dans le développement des capacités d'intelligence artificielle de ses robots telles que la manipulation pour les travaux de maintenance. A l’avenir, l’entreprise entend exploiter sa plate-forme de mobilité ainsi que sa pile logicielle de locomotion pour permettre de nouveaux cas d'usage et étendre son marché au-delà de l'inspection robotique.