Le système de paiement instantané paneuropéen de l'EPI sera lancé fin 2023

EPI (European Payments Initiative), une société réunissant plusieurs banques chargée de mettre au point une solution de paiement paneuropéenne, a annoncé ce 25 avril son intention de lancer un pilote fin 2023. Il s'agira d'une solution de paiement instantané de compte à compte. EPI annonce de plus l'acquisition de deux fournisseurs de solutions de paiement en Europe, et l'arrivée dans le consortium de quatre nouveaux actionnaires : Belfius, DZ Bank, ABN Amro et Rabobank.

Ils rejoignent BFCM, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Société Générale, Nexi et Worldline.

Du projet de carte à celui du virement instantané

Fondée en 2020, l'EPI avait pour but de créer une solution de paiement unifiée utilisable partout en Europe, et qui serait une alternative à Visa et Mastercard, les seules solutions acceptées sur l'ensemble du continent, et qui sont américaines. En effet, le paiement en Europe est encore très fragmenté, que ce soit en termes de moyens de paiement ou de réglementations.

Cet objectif initial a été abandonné en mars 2022, après les défections de Caixa Bank, Commerzbank et une dizaine d'autres acteurs bancaires. A la place d'une solution de paiement par carte, l'EPI s'est réorientée vers le virement instantané te via un portefeuille numérique.

Le modèle néerlandais

Plusieurs dizaines de solutions permettant d'effectuer des virements instantanés existent aujourd'hui sur le marché, dont celle de Currence Ideal (paiement de compte à compte basé sur l'open banking), qui capte largement plus de la moitié des transactions aux Pays-Bas, et qui vient d'être rachetée par l'EPI. L'autre acquisition annoncée aujourd'hui est Payconiq, une société luxembourgeoise dont la solution est utilisée dans le Benelux, notamment par ING, et qui est partenaire d'Ideal.

EPI lancera son pilote en France et en Allemagne pour les paiements de particulier à particulier (sur le même modèle que le système français Paylib, qui à terme se fondra dans EPI), avant un lancement commercial prévu en 2024 dans ces deux pays et en Belgique, les trois représentant plus de la moitié des paiements de détail hors espèces en zone Euro. Les autres pays européens suivront, ainsi que les paiements de particulier à professionnel, les paiements en ligne, et enfin les paiements en point de vente. Concrètement, la solution permettra de payer avec son smartphone.