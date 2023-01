Le toulousain Ubigreen s'adosse au groupe Planon pour accélérer à l'international

En recherche d'une levée de fonds depuis plusieurs mois pour accélérer son déploiement à l'international, la PME toulousaine Ubigreen vient de finaliser une ouverture de son capital avec l'entrée du groupe néerlandais Planon, qui devient actionnaire majoritaire.

Les équipes sont maintenues en place et les deux co-fondateurs d'Ubigreen, Julien Meriaudeau et Pierre-Olivier Bessol, restent actionnaires et do-dirigeants. Spécialisée dans les solutions de performance énergétique des bâtiments et d'optimisation de la gestion de l'espace dans les complexes tertiaires, Ubigreen, qui devient ainsi filiale de Planon, compte accélérer son déploiement à l'international. En retour, les solutions développées par la PME viendront enrichir l'offre logicielle de l'éditeur néerlandais qui s'affiche comme l'un des leaders mondiaux sur le marché des solutions de gestion du smart building.

Cap sur l'international

"Jusqu'à présent, nous avons pu rôder nos solutions dans une quinzaine de pays via les parcs immobiliers de nos principaux clients. Avec Planon, nous allons pouvoir diversifier notre portefeuille client en nous appuyant sur la force commercial du groupe et son réseau de filiales et implantations à l'international", explique Pierre-Olivier Bessol, co-fondateur et directeur général d'Ubigreen.



Les solutions digitales de la société toulousaine ciblent plus particulièrement les grands sites tertiaires et les parcs immobiliers de collectivités avec deux offres complémentaires : Ubigreen Workspace et Ubigreen Energy. La première permet de gérer et d’optimiser l’occupation des espaces de travail et la seconde d’optimiser les consommations énergétiques en visant à la fois une réduction des coûts et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, via le déploiement de réseaux de capteurs.

Plusieurs banques parmi ses clients

Créée en 2012 et basée à Labège, au sein de la communauté d'entreprises de l'IoT Valley, dans le sud-est de l'agglomération toulousaine, la société compte parmi ses principaux clients, plusieurs grands groupes bancaires, dont la BNP, la Société Générale et la BPCE. Ubigreen emploie une cinquantaine de salariés (une quarantaine à Labège et une dizaine à Aubagne, près de Marseille) et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 3,4 millions, retrouvant ainsi son niveau d'activités d'avant Covid.



"Une remontée confortée en 2022, avec une croissance à deux chiffres", précise Pierre-Olivier Bessol. De son côté, le groupe néerlandais, créé il y a une quarantaine d'année, est en forte croissance, avec plus d'un millier de salariés et une quinzaine d'implantations dans le monde.