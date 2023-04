Ledger, DataDome, Effy… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Ledger a levé 100 M€

Sécurité, Cybersécurité

Concepteur de portefeuilles physiques pour cryptoactifs.

Investisseurs : True Global Ventures, Digital Finance Group, 10T Fund, Cité Gestion, Caphorn Invest, Cathay Innovation, Korelya Capital, Molten Ventures, Morgan Creek Capital, business angels



DataDome a levé 39 M€

Sécurité, Cybersécurité

Logiciel de cybersécurité dédié à l'identification de robots-pirates.

Investisseurs : InfraVia Growth, Elephant Ventures, Isai



Effy a levé 20 M€

Immobilier, Construction

Plateforme de mise en relation entre artisans et particuliers dédiée aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments.

Investisseur : Felix Capital



Inato a levé 18,5 M€

Beauté, Santé

Plateforme permettant d’automatiser la collecte et le traitement des données nécessaires au lancement d’essais cliniques.

Investisseurs : Cathay Innovation, Obvious Ventures, La Maison, Top Harvest Capital



Glopal a levé 17 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution pour e-commerçant permettant d’automatiser leur déploiement à l’international.

Investisseurs : Hi-Inov, Crédit Mutuel Innovation, Axeleo, Seventure Partners, Dentressangle Capital, Motier Ventures, business angels



Kiro a levé 13,8 M€

Beauté, Santé

Plateforme d’analyse de données issues de laboratoires destinée aux professionnels de santé.

Investisseurs : Sofinnova Partners, Bpifrance, Kurma Partners, Propulia Capital, business angels



Sesame it a levé 10 M€

Sécurité, Cybersécurité

Solution d’analyse des flux réseau dédiée à la détection des cyberattaques.

Investisseurs : 115K, La Banque Postale, La Banque des Territoires



Kayentis a levé 3 M€

Beauté, Santé

Fournisseur de logiciels et de services facilitant la collecte de données d’essais cliniques.

Investisseurs : Extens, LBO France, Bpifrance



Pulpe de Vie a levé 1,7 M€

Beauté, Santé

DNVB de cosmétiques bio, fabricant des produits à base de fruits et légumes invendus.

Investisseurs : 115K, La Banque Postale, La Banque des Territoires



Octo Gaming a levé 1,5 M€

Jeux vidéo

Développeur de jeux mobiles « play to earn » autour de NFT.

Investisseur : Solana Foundation



Koala a levé 1,3 M€

Finance, Assurance

Courtier en ligne d'assurances de voyage.

Investisseurs : Insurtech Gateway, Playfair Capital, business angels



Swing a levé 420 000€

Beauté, Santé

Application de mise en relation facilitant les remplacements de médecins généralistes.

Investisseurs : business angels



Testamento a levé un montant non communiqué

Finance, Assurance

Logiciel d’aide à la distribution de produits d’assurance de personnes.

Investisseur : Macif Innovation





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.