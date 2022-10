LegalPlace lève 20 millions d'euros pour compléter son offre destinée aux créateurs d'entreprise

La start-up LegalPlace, qui propose des solutions pour gérer les aspects administratifs et juridiques de la création d'une entreprise, annonce une levée de fonds de 20 millions d'euros menée para Xange et Eurazeo, avec la participation de son investisseur historique Profounders, et de MH Innov et La Poste Ventures.



La plateforme de LegalPlace permet d'effectuer des formalités juridiques comme déposer et modifier les statuts de l'entreprise, enregistrer sa domiciliation, rédiger un contrat de travail ou un pacte d'associés, mettre en place un CSE. Toutes les démarches sont facturées à des tarifs forfaitaires. Elle propose également un service de comptabilité.



Répondre à l'angoisse de la non-conformité

"L'entrepreneur qui démarre son activité ne sait ni à quel interlocuteur s'adresser, ni quel outil choisir, ni à combien de prestataires ou services il devra avoir recours, et encore moins à quel prix. S'il décide de gérer tout ou partie de ces sujets seul, il reste hanté par cette crainte : est-ce que j'ai respecté toutes mes obligations ?", commente Racem Flazi, CEO et co-fondateur de LegalPlace, dans un communiqué.



Fondée en 2017, la start-up emploie 150 collaborateurs. Grâce à sa levée de fonds, elle compte recruter 100 salariés supplémentaires et lancer des services complémentaires, notamment financiers et assurantiels. Elle déclare avoir accompagné jusqu'à présent 100 000 clients.



LegalPlace joue dans la même cour que Legalstart, partie en avance sur son concurrent en 2014 et qui revendique 350 000 clients en cumulé. Partenaire de Qonto (comptes pro) depuis cinq ans, Legalstart a annoncé début octobre la création d'un parcours client unifié avec son partenaire.