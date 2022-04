e-Commerce : Lengow s'empare de Netrivals et de son outil de tarification intelligente

Lengow, entreprise nantaise qui fait le lien entre les e-commerçants et les marketplaces avec son logiciel, s'empare de Netrivals. La start-up espagnole est spécialisée dans l'analyse du marché et l'optimisation de la tarification. Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés à l'occasion de l'annonce de cette acquisition faite le 26 avril 2022. Lengow, soutenu par le fonds Marlin Equity Partners qui est son principal actionnaire depuis 2021, signe ainsi sa première acquisition.



Tarification intelligente

Lengow, entreprise fondée en 2009, aide les marques et les distributeurs à se connecter aux places de marché et à avoir une vue d'ensemble sur les produits vendus sur tous les canaux de distribution (marketplace, moteurs de comparaison de prix, plateformes d’affiliation, plateformes d'affichage ou de reciblage et médias sociaux). La société nantaise assure avoir intégré plus de 1600 partenaires à sa solution et revendique 4600 clients.



"Alors que les marques et les détaillants adoptent leur stratégie omnicanale, ils ont un besoin crucial d’une vue globale complète du potentiel de leurs produits sur le marché", explique Mickael Froger, PDG de Lengow. Netrivals, start-up fondée en 2016, a mis au point des solutions de tarification intelligente qui vont venir renforcer l'offre de Lengow. Netrivals assure que ses systèmes scannent plus d'un milliard de produits provenant de 32 000 boutiques à travers plus de 50 pays. Le but étant de fixer un prix qui favorise la vente.



"Nos clients et partenaires des places de marché ont demandé plus de capacités de pricing intelligence en parallèle de la solution Lengow, afin d’activer les données produit sur la base d’informations fiables sur le marché", glisse Mickael Froger. Avec cette nouvelle solution, Lengow promet aux commerçants qu'ils préserveront leurs marges tout en renforçant les conversions.