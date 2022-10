Lenovo dévoile son casque de réalité virtuelle ThinkReality VRX

Lenovo a dévoilé son prochain casque de réalité virtuelle, baptisé ThinkReality VRX. Il s'agit d'un casque tout-en-un (qui fonctionne sans nécessiter de connexion à un ordinateur) dont le design s'inspire du Meta Quest et qui embarque les technologies de pointe du moment.



Lentilles pancakes qui permettent de réduire la taille du casque (requérant moins de distance entre les lentilles et l'écran), tracking 6DoF effectué par quatre caméras en façade, passthrough stéréoscopique en couleur pour faire de la réalité augmentée, batterie placée à l'arrière pour une meilleure répartition du poids, avec évidemment une puce de la gamme Qualcomm Snapdragon XR pour faire tourner le tout. Deux contrôleurs calqués sur les Oculus Touch viennent compléter le tout.



Un compétiteur sérieux pour le marché b2b

Lenovo ne précise pas exactement de quelle puce il s'agit mais on peut supposer que c'est la XR2 Gen 1, soit la même que celle du Meta Quest 2. Le constructeur n'indique pas non plus la résolution d'affichage, la fréquence de rafraîchissement ou le champ de vision. Le casque sera proposé à quelques partenaires privilégiés d'ici fin 2022, avec une disponibilité plus large sur certains marchés spécifiques début 2023.



Son prix fait aussi partie des inconnues, mais il va sans dire que le ThinkReality VRX se destine exclusivement à un usage professionnel, comme la plupart des produits XR de Lenovo. Il est mis en avant pour des cas d'usage autour de la formation en entreprise, la collaboration à distance et la conception 3D. A noter qu'en plus de fonctionner de manière autonome, il peut être raccordé à une station de travail par câble ou Wi-Fi afin de disposer de plus de puissance.



Avec le Pico 4 récemment annoncé et l'imminent Meta Quest Pro, sans oublier les produits de Varjo et HTC, la concurrence devrait être serrée sur le marché B2B en 2023.