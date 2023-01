Lepermislibre accélère en bourse où il compte récupérer 10 millions d'euros

Plus de 220 000 candidats ont suivi l’an passé les cours de l’auto-école en ligne Lepermislibre, et le nombre devrait grandir. Cette start-up fondée en 2014 à Lyon par deux amis, Romain Durand et Lucas Tournel, met un coup d’accélérateur cette semaine à l’occasion de son introduction en bourse, qui vient d'être approuvée. Le chiffre d’affaires de cette jeune pousse de 80 salariés est de 14,8 millions d’euros en 2022. Elle compte atteindre 40 à 50 millions d’euros d’ici 2025.

66% du capital déjà réservé

Romain Lucas, 31 ans, et Lucas Tournel, 30 ans, visent une levée de fonds comprise entre 8 et 10,6 millions d'euros, "en fonction de l’exercice de la clause d'extension et de l’option de surallocation du capital", précise Lucas Tournel, Président directeur général. La cotation démarrera le 13 février.



Déjà présents dans le tour de table depuis l’an passé, deux investisseurs institutionnels, les fonds français Nextage AM et Eiffel IG, ont réservé 66 % du capital. "C’est rassurant", commente Lucas Tournel, qui voit là une marque de confiance des deux fonds d’investissement, qui resteront minoritaires. A l’issue de l’opération, les deux cofondateurs détiendront 30 % des parts de leur entreprise. Le flottant sera compris entre 44 et 47% selon l'accueil des marchés financiers.

30% moins cher qu'une auto-école classique

Concurrent de Ornikar et EnvoitureSimone, Lepermislibre a développé sa propre plateforme de mise en relation. Près de la moitié de l’effectif est composée d’ingénieurs et techniciens.



Cet outil semblable à celui de Doctolib permet aux candidats de caler leurs rendez-vous avec des enseignants professionnels répartis dans toute la France, "environ 900 indépendants, qui ont renoncé à s’encombrer des charges fixes d’un local, du suivi de la réservation, de la gestion de l’inscription à l’examen, pour se concentrer sur l’essence de leur métier : l’enseignement de la conduite", dit Romain Durand, directeur général délégué.



Comme les autres acteurs de l’auto-école en ligne, Lepermislibre entend prendre des parts de marché aux 12 000 auto-écoles physiques, en affichant des tarifs inférieurs de 30% en moyenne, "et en fidélisant les enseignants partenaires", souligne Romain Durand. Une trentaine de gérants d’auto-écoles ont d’ailleurs adopté la solution Lepermislibre.