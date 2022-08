Les jeunes américains délaissent Facebook au profit de TikTok, Snapchat et Instagram

Le paysage des réseaux sociaux est en constante évolution. Une application un temps prisée par presque toute une génération peut être complétement délaissée par la génération suivante. L'étude du centre de recherche américain Pew Research Center, publiée le 10 août 2022, permet d'avoir une vision à un instant donné des plateformes plébiscitées par les adolescents américains âgés de 13 à 17 ans. Force est de constater que ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans.



L'ascension de TikTok

YouTube est de loin en tête des plateformes préférées des adolescents puisqu'elle est utilisée par 95% d'entre eux. TikTok truste la deuxième place du podium. La popularité de l'application chinoise de partage de vidéos ne fait que croître depuis son lancement en Amérique du Nord, jusqu'à devenir l'une des principales plateformes utilisée par les jeunes : 67% des adolescents déclarent avoir déjà utilisé TikTok et 16% le font presque constamment.



Instagram décroche la troisième place du podium (62%), ce qui permet à Meta – propriétaire de Facebook, Instagram et Whatsapp – de ne pas complètement perdre la face. Mais l'application de partage de photos, qui tente de plus en plus de se rapprocher de TikTok en poussant les Reels (des vidéos de courte durée), est talonnée de près par Snapchat (59%).



Le désamour pour Facebook, autrefois réseau social phare de la jeunesse, est réel. La part des Américains qui utilisent Facebook a chuté de 71% en 2014-2015 à 32% aujourd'hui. Mais Facebook n'est pas la dernière application puisque suivent Twitter, utilisée seulement par 23% des adolescents, Twitch (20%), WhatsApp (17%), Reddit (14%) et Tumblr (5%). Le centre de recherche note une différence entre les adolescents et les adolescentes : les premiers sont plus susceptibles d'utiliser YouTube, Twitch et Reddit, tandis que les secondes utilisent davantage TikTok, Instagram et Snapchat.

Le taux d'engagement élevé de TikTok et Snapchat

Autre donnée importante mise en lumière par l'étude : la fréquence d'utilisation des applications. Au global, 35% des adolescents déclarent en utiliser une "presque constamment". YouTube est en tête avec 19% des adolescents qui disent regarder sans arrêt la plateforme, contre 16% et 15% pour TikTok et Snapchat. Mais lorsque l'on regarde le taux d'engagement spécifique de chaque réseau social, TikTok et Snapchat sont les plateformes avec le taux le plus élevé : un quart des adolescents qui utilisent Snapchat ou TikTok disent utiliser ces applications presque constamment, ce taux passant à un cinquième avec YouTube.



Les réseaux sociaux ont de beaux jours devant eux. Interrogés sur l'idée d'abandonner les médias sociaux, 54% des adolescents disent qu'il serait au moins "assez difficile" d'y renoncer. Le centre de recherche note également que la part d'internautes adolescents quotidiens a augmenté, passant de 92% en 2014-2015 à 97% aujourd'hui. Des données dues au fait que la grande majorité des adolescents ont accès à des smartphones (95%), des ordinateurs de bureau ou portables (90%) et des consoles de jeu (80%).