Les arnaques en ligne ont coûté plus de 10 milliards de dollars aux Etats-Unis

L’an passé, les arnaques en ligne ont coûté au moins 10,3 milliards de dollars aux internautes américains, selon un rapport publié mercredi 15 mars par le FBI. Si le nombre d’escroqueries signalées aux autorités a légèrement reculé, les pertes ont bondi, progressant de 50% par rapport à 2021.

En moyenne, plus de 2.000 arnaques ont été signalées chaque jour au FBI. Le nombre de victimes se chiffre à près de 500.000. Plus de la moitié d’entre elles ont été ciblées par des attaques de phishing, révélant leurs identifiants de connexion ou des informations bancaires. Ces attaques n’ont cependant rapporté “que” 52 millions de dollars aux escrocs.

L’arnaque la plus lucrative est celle à l’investissement, en particulier en cryptomonnaies. En 2022, elle a généré 3,3 milliards de pertes, plus du double que l’année précédente. La perte moyenne dépasse la barre des 100.000 dollars, obligeant les victimes à s’endetter “massivement” pour y faire face, souligne le FBI.

Les personnes âgées très touchées

La compromission d’e-mails professionnels a coûté 2,7 milliards de dollars aux entreprises. Cette technique consiste à accéder à la messagerie d’un dirigeant pour convaincre un employé d’effectuer un virement. Les fraudes au faux service client ou support informatique ont rapporté plus de 800 millions de dollars aux escrocs, ciblant principalement les personnes âgées.

D'ailleurs, les plus de 60 ans ont cumulé, à eux seuls, plus du tiers la moitié des pertes comptabilisées par le FBI. À l’inverse, les moins de 20 ans sont beaucoup plus vigilants face aux arnaques en ligne, avec à peine 200 millions de dollars de pertes. Entre les deux extrémités, les 30-49 sont les plus enclins à se faire avoir par une escroquerie aux cryptomonnaies.

Le rapport du FBI confirme que les Etats-Unis sont les champions mondiaux des arnaques en ligne, avec près de 500.000 victimes signalées. À l’exception du Royaume-Uni, qui cumule 280.000 victimes, aucun autre pays ne dépasse la barre des 10.000. La France en compte 2.000. Et la Chine officiellement moins de 500.