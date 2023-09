Les bases de données cloud d'Oracle sont désormais disponibles sur Microsoft Azure

Les clients de Microsoft Azure peuvent désormais utiliser des bases de données Oracle. Les deux entreprises ont annoncé le 15 septembre un partenariat à ce sujet, faisant de Microsoft le seul fournisseur cloud à proposer ce service en dehors d’Oracle lui-même.



Les clients optant pour ce choix "Oracle Database@Azure" disposeront des mêmes capacités qu’avec Oracle Cloud Infrastructure, aux mêmes tarifs, et pourront en sus tirer partie des autres services d’Azure, notamment liés à l’intelligence artificielle. Oracle cite explicitemment OpenAI comme exemple de service avec lequel mettre en place des synergies.

Un seul environnement d'exploitation pour plus de simplicité

L’entreprise de Larry Ellison présente aussi cette décision comme motivée par la volonté d’offrir plus de choix à ses clients pour la migration de leurs bases de données vers le cloud (Oracle Exadata Database, Oracle Autonomous Database, Oracle Real Application Clusters...), avec la possibilité d’avoir un environnement cloud unique au sein d’Azure et donc plus simple à gérer.



L’achat et la gestion des contrats se fait directement dans Azure Marketplace, et ils peuvent être intégrés à un contrat Azure existant, tout en conférant au client les bénéfices habituels de leur licence Oracle Database. Le déploiement et la gestion des instances Oracle se fait aussi depuis le portail Azure.

PepsiCo, Vodafone, Voya parmi les premiers clients

Les deux partenaires ont par ailleurs créé un modèle de support conjoint pour répondre au mieux et résoudre au plus vite les éventuels problèmes rencontrés. PepsiCo, Vodafone et Voya (spécialistes des services financiers) font partie des clients ayant déjà optés pour cette nouvelle offre Oracle Database@Azure.



"En tant que l'une des plus grandes entreprises du monde dans le domaine de l'alimentation et des boissons avec une valeur de marché de plus de 200 milliards de dollars américains, la capacité à exécuter nos systèmes stratégiques et les données associées dans le cloud avec Oracle Database@Azure nous donne un avantage stratégique à l'échelle de nos opérations mondiales", a commenté Magesh Bagavathi, Senior Vice-Président et CTO de PepsiCo, par voie de communiqué.