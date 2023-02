Les bénéfices de Samsung reculent en même temps que la demande de smartphones

Le 31 janvier, Samsung a présenté des résultats en berne pour le quatrième trimestre 2022. Dans le contexte macro-économique actuel et avec le recul de la demande sur le marché des smartphones, des PC, et donc, des composants, on pouvait s’y attendre.

Le chiffre d’affaires du géant sud-coréen a atteint 52,7 milliards d’euros, soit une baisse de 8% sur le quatrième trimestre par rapport à l’année précédente. Plus alarmant, son bénéfice d’exploitation a plongé de 69% pour atteindre 3,2 milliards d’euros. Il s'agit du plus faible bénéfice enregistré par la société depuis huit ans, au troisième trimestre de 2014, lorsque son activité smartphones avait perdu du terrain face à ses concurrents.

Les ventes de smartphones on chuté de 17% au 4e trimestre

La société a déclaré avoir vu son chiffre d'affaires et son bénéfice chuter en raison du recul des ventes de smartphones, que la société d'études Canalys a estimé mi-janvier à 17% sur ce même quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, les ventes de smartphones aux réseaux de distribution ont reculé de 11%.

Selon les précisions de Samsung, les modèles d'entrée et milieu de gamme, qui représentent le plus gros de ses ventes, seraient les plus touchés. "L'analyse des habitudes d'achat de smartphones suggère que la demande continuera de se polariser entre les téléphones à bas prix et les téléphones haut de gamme", explique le géant technologique, qui prévoit "d'étendre son leadership" sur ce second segment, notamment avec le lancement du Galaxy S23.

Les ventes de semi-conducteurs ont elles aussi dégringolé

En contrecoup, la vente de semi-conducteurs, l’activité de la branche Device Solutions Business de Samsung, a elle aussi logiquement dégringolé. Elle a enregistré 202 millions d'euros de bénéfice d'exploitation, de quoi être à peine à l'équilibre. Les clients ont acheté moins pour ajuster leurs stocks avant de passer une nouvelle commande et Samsung a diminué les prix unitaires de ses puces.

C’est Samsung Display, le fabricant d’écran, qui sauve les meubles avec un bénéfice de 1,36 milliard d'euros. L'unité s'est justement concentrée sur les produits haut de gamme pour smartphones et a été bien aidée par les ventes de l’iPhone 14 d’Apple, pour lesquels Samsung Display fournit les écrans OLED. Mais attention a ne pas trop compter là-dessus à l'avenir puisqu'Apple aurait l'intention d'internaliser les écrans de ses appareils pour gagner en indépendance.

Samsung prévoit de "renforcer sa domination sur ce marché grâce à sa supériorité technologique relativement solide" et de tirer parti "de la transition accélérée vers l'OLED en s'appuyant sur sa compétitivité en matière de coûts".

Reprise au second semestre 2023 ?

Sur l’année, Samsung a tout de même enregistré 226,1 milliards de chiffre d'affaires, en croissance de 8% par rapport à 2021, et reste le plus gros vendeur de smartphones de l'année avec 22% de parts de marché. Mais au vu des résultats du dernier semestre, le géant technologique se veut prudent.

"En 2023, l'environnement commercial devrait rester difficile en raison des conditions instables du marché et de l'intensification de la concurrence". Si elle imagine un premier trimestre 2023 encore compliqué, la société prévoit un redressement des ventes dès le second semestre, notamment sur les segments premium/ultra-premium et entrée de gamme.