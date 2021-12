Les camions autonomes d'Aurora se rapprochent d'Uber Freight

Aurora et Uber Freight lancent un programme de tests de transport de marchandises avec des camions autonomes au Texas. Les partenaires ont annoncé ce pilote avec une visée commerciale, et qui doit se dérouler en plusieurs phases, le 15 décembre 2021. Ce partenariat n'est pas une surprise. A l'occasion de la vente de sa division véhicule autonome Uber ATG à d'Aurora, l'entreprise de VTC a pris une participation dans la start-up.



Un service commercial fin 2023

La semaine dernière, des camions équipés de la technologie de conduite autonome d'Aurora et avec des opérateurs à leur bord, ont transporté des marchandises entre Dallas et Houston. Des transporteurs Uber Freight, dont la plateforme sert à mettre en relation des transporteurs routiers avec des entreprises devant expédier des marchandises, se sont occupés du premier et du dernier kilomètre.



L'objectif étant de transférer les marchandises depuis les camions autonomes vers d'autres transporteurs du dernier kilomètre de la façon la plus fluide et la plus transparente possible. Aurora mène également un pilote de transport de marchandises avec FedEx et Paccar sur cette route reliant Dallas et Houston.

INtégrer les outils d'Aurora dans Uber Freight

Les partenaires vont également explorer l'intégration de l'accès au réseau d'Uber Freight au sein d'Aurora Horizon, la suite de produits de camionnage d'Aurora. Les transporteurs pourront accéder à un ensemble d'outils supplémentaires leur permettant de rationaliser davantage leurs opérations et de maximiser l'utilisation de leurs camions.



Le but est que les expéditeurs passant par Aurora Horizon pour transporter des marchandises sur de longues distances puissent bénéficier du réseau Uber Freight pour transporter les marchandises depuis ou jusqu'aux centres logistiques. Et également que les camions autonomes Aurora soient accessibles sur Uber Freight.



Aurora prévoit d'ouvrir plus de centres logistiques et d'augmenter sa couverture géographique. Un élargissement de son offre qui devrait s'accompagner d'un approfondissement de l'intégration d'Aurora Horizon au sein du réseau Uber Freight. Cela permettra également de lutter contre la sous-utilisation des camions et les transports à vide. Avec ses camions autonomes, Aurora entend proposer un service de transport de jour comme de nuit. Les camions ne s'arrêtant que pour faire le plein. Aurora veut lancer un service commercial d'ici fin 2023.