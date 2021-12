Les camions autonomes de TuSimple séduisent le logisticien DHL

TuSimple, spécialiste des technologies de conduite autonome pour les camions, a séduit DHL. Les deux entreprises ont annoncé le 16 décembre 2021 avoir noué un partenariat pour intégrer et déployer à grande échelle la technologie de TuSimple dans les opérations de DHL.



DHL intègre le réseau de fret autonome

Dans le cadre de ce partenariat, DHL a réservé 100 camions autonomes TuSimple et Navistar. Avec cette annonce, le logisticien se positionne à l'avant-poste de l'utilisation de cette technologie et ouvre la voie à d'autres partenariats en Europe et en Asie. Les partenaires expliquent avoir débuté les opérations quotidiennes début décembre : des camions TuSimple ont circulé sur la route reliant San Antonio à Dallas avec des opérateurs de sécurité à leur bord.



Cette voie est l'une des routes du réseau de fret autonome (ANF pour Autonomous Fret Network) que déploie progressivement TuSimple. Son projet ANF vise à établir un réseau cartographié de routes et de sites d’expédition sur le territoire américain. Un déploiement progressif est prévu jusqu'en 2024, date à laquelle il s'étendra à travers les Etats-Unis avec le soutien d'UPS, un concurrent de DHL. Mais également le transporteur Xpress, le logisticien Penske Truck Leasing et le géant de la distribution McLane Inc. En parallèle, TuSimple cherche à s'implanter en Europe et en Asie puisqu'il teste ses camions autonomes en Suède et à Shanghai.



DHL teste de nouvelles technologies

Cette collaboration fait partie de la stratégie d'accélération de la numérisation menée par DHL, dans le but de répondre aux défis de la logistique. Que ce soit sur terre ou dans les airs, DHL cherche à tirer parti des nouvelles technologies. "Le partenariat avec des entreprises technologiques de pointe est essentiel à notre stratégie de transformation numérique, et TuSimple jouera un rôle clé dans notre adoption de solutions de transport innovants", a commenté Jim Monkmeyer, président transport de DHL Supply Chain.



Le logisticien a également noué un partenariat avec la start-up bulgare Dronamics en juillet 2021. Le but est d'utiliser son drone cargo Black Swan, qui pourra transporter jusqu'à 350 kg de fret avec une autonomie de 2500 km, pour des vols transfrontaliers et interurbains.