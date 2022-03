Les clients d'Emma, spécialiste de la vente de matelas en ligne, victimes d'un vol de données bancaires

Emma, une enseigne allemande de type "Digital Native Vertical Brands" (DNVB), a été victime d'une attaque informatique, d'après un email reçu par ses clients. Elle a ciblé "le processus de paiement" sur le site web de l'entreprise ainsi que "les informations personnelles renseignées" pouvant inclure "les données de carte de crédit". Celles-ci ont pu être dérobées par les hackers "peu importe" que l'achat ait été finalisé ou non, précise le communiqué.



L'entreprise recommande à ses clients de contacter leur banque ou fournisseur de carte de crédit "le plus rapidement possible" et de "suivre leurs conseils". Elle leur conseille également de vérifier leurs relevés bancaires afin de s'assurer de l'absence d'activités inhabituelles ou suspectes.



97 000 clients touchés

Contactée par RTL, Emma a confirmé l'incident de sécurité et a fourni des précisions supplémentaires. L'attaque s'est déroulée entre le 27 janvier et le 22 mars 2022 lors de laquelle les attaquants ont "intercepté les communications entre les données de carte de crédit saisies sur son site web et leur transfert à ses prestataires de services de paiement". Aussi, elle a précisé qu'elle "ne traite ni ne stocke" les données bancaires sur ses serveurs.



Au total, 97 000 clients ont été potentiellement touchés dans 12 pays, précise la société basée à Francfort-sur-le-Main. En revanche, elle dit n'avoir aucune preuve d'une quelconque réutilisation des données volées. En pratique, c'est encore tôt pour confirmer cette information.



Une série de mesures de sécurité ont été prises pour "améliorer la sécurité des données" (sécurisation des serveurs, recours à des experts dans la cybersécurité…) et les autorités allemandes compétentes ont été saisies. Une enquête est en cours.



Un succès boosté par la pandémie

Emma a été fondée en Allemagne en décembre 2015. Elle est présente dans plus de 26 pays et compte 700 employés. La France est son premier marché où elle dispose de 300 points de vente. Elle commercialise ses matelas dans des cartons, d'où le concept de "bed-in-a-box", pour un prix inférieur à celui des boutiques traditionnelles de literie. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, elle a enregistré une hausse de ses ventes de 170%. Cette cyberattaque affectera-t-elle son succès ?