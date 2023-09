Les cybercrimes coûteront 206 milliards d'euros à l'Allemagne en 2023, d'après une étude

C'est la troisième année consécutive que le coût estimé des opérations cybercriminelles dépasse en Allemagne la barre symbolique des 200 milliards d'euros. Bitkom, l'association fédérale de l'économie de l'information, des télécommunications et des nouveaux médias, a publié le 1er septembre les résultats d'une étude menée auprès d'un millier d'entreprises allemande dans divers secteurs d'activité.



72% d'entre elles ont démontré avoir subi au moins une attaque d'ordre cybercriminelle. Bien que cette proportion soit en baisse (elles étaient 84% en 2022), 52% des entreprises sondées disent se sentir menacées dans leur existence par les réseaux organisés de cyberpirates qui les ciblent. Un chiffre qui s'établissait à 45% en 2022, et à seulement 9% en 2021. "Nous devons continuer à développer la coopération entre les entreprises et les autorités de sécurité afin de prévenir les attaques et d'identifier les auteurs", a commenté le président de Bitkom Ralf Wintergerst.

Des assaillants surtout issus de Russie et de Chine

La nature des attaques est variée. Les sociétés allemandes déplorent surtout du vol de données sensibles (70%, +7 points en sur un an), de l'espionnage de communications numériques (61%, +4 points) et du sabotage de systèmes (61%, +8 points). Le phishing est de plus en plus fréquent (31%, +6 points) et c'est également le cas des infections par malwares et ransomwares. Les attaques DDoS ont quant à elles touché largement moins de cibles (12%) qu'il y a un an (21%). La liste est complétée par des faits plus ou moins fréquents tels que le vol de documents sensibles, l'écoute sur place de réunions ou de conversations et le sabotage physique.



Autant de méthodes employées par des acteurs étatiques et non étatiques, à en croire l'étude de Bitkom. Les entreprises interrogées disent avoir été les victimes de réseaux organisés de cyberpirates issus en grande partie de Russie (42%) et de Chine (30%). "L'économie allemande est une cible très attrayante pour les criminels et les États qui nous sont hostiles", a réagi Ralf Wintergerst.



Conscientes de cette menace élevée, laquelle a des conséquences directes sur les finances des entreprises allemandes (206 milliards d'euros en 2023 selon Bitkom), ces dernières réclament une aide plus importante des autorités. Elles souhaitent être mieux informées sur les vulnérabilités connues. En attendant, elles investissent davantage : en un an, la part de leur budget informatique allouée à la cybersécurité est passée de 9% à 14%.