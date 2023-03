Les développeurs vont pouvoir intégrer ChatGPT et Whisper à leurs applications

Pour OpenAI, l’heure est à la recherche du retour sur investissement. Un mois jour pour jour après le lancement de ChatGPT+, l'entreprise continue de monétiser ses modèles. Le 1er mars 2023, le partenaire de Microsoft a annoncé le lancement d’une API pour ChatGPT et Whisper. Les développeurs peuvent donc désormais utiliser ces technologies d’intelligence artificielle dans leurs applications et produits, et leur intégration serait nettement moins coûteuse que celle des modèles linguistiques existants.

Une nouvelle API plus performante et moins cher pour ChatGPT

OpenAI a publié un nouveau modèle appelé "gpt-3.5-turbo", disponible via son API. Il est présenté par l’entreprise comme "plus rapide, plus précis, plus performant et plus adapté aux cas d'utilisation non liés au chat", que les modèles GPT-3.5 existants, et serait également dix fois moins cher. "Grâce à une série d’optimisations à l’échelle du système, nous avons réussi à réduire les coûts de ChatGPT de 90% depuis décembre, nous faisons maintenant profiter les utilisateurs de l’API de ces économies", explique OpenAI.

Parmi les entreprises qui se sont déjà approprié l’API, Snap qui a récemment introduit My AI pour Snapchat+, un chatbot qui peut répondre aux questions des utilisateurs en utilisant un langage naturel et même "écrire un haïku [poème très court d'origine japonaise, ndlr] pour leurs amis en quelques secondes".

Shop, l’application grand public de Shopify fait également partie des premiers utilisateurs. L'API ChatGPT est utilisée pour alimenter son nouvel assistant d'achat, qui propose des recommandations personnalisées de produits en fonction des demandes des acheteurs.

Une API Whisper pour la transcription et la traduction

Whisper, le modèle de reconnaissance vocale d’OpenAI, déjà en open source depuis septembre 2022, est lui aussi mis à disposition dans une version Whisper large-v2, plus puissante et avec un délai d'exécution plus rapide via l’API au prix de 0,006$ par minute. Il est adapté à une variété de formats : m4a, mp3, mp4, mpeg, mpga, wav et webm. Speak, une application coréenne d’apprentissage des langues utilise par exemple l’API Whisper pour alimenter son assistant d’apprentissage de l’anglais par l’IA.

OpenAI s’interdit d'utiliser les données des utilisateurs pour former ses modèles

La société en a profité pour annoncer une modification des conditions de service de son API, prenant en compte les remarques des développeurs formulées en commentaire.

Principal changement : OpenAI s’interdit désormais d'utiliser les données soumises par l'intermédiaire de l'API pour former ses modèles, à moins que les clients n’autorisent explicitement cette utilisation. Certaines entreprises auraient refusé que leurs employés utilisent cette technologie par peur que des secrets commerciaux ne soient divulgués, ce changement pourrait donc contribuer à apaiser ces craintes.

L’entreprise propose par ailleurs des instances dédiées pour les gros utilisateurs qui souhaitent un contrôle plus approfondi de la version spécifique du modèle et des performances du système. Ces développeurs paieront ainsi par période de temps pour une allocation d'infrastructure de calcul réservée au traitement de leurs demandes, bénéficiant d’un contrôle total sur la charge de l'instance, qui permet de mieux contrôler le temps de réponse aux requêtes et la durée des conversations avec le chatbot.