Les dirigeants d’entreprises ne comprendraient pas toujours bien le langage de la cybersécurité

L’année 2023 ne devrait pas donner lieu à un ralentissement des menaces cyber, en raison de la situation géopolitique mondiale toujours très tendue. Près d’un cadre dirigeant sur deux (49%) fait même de ce risque la plus grande menace à laquelle leur entreprise est confrontée devant la hausse de l’inflation ou encore la réglementation, d’après la dernière étude de Kaspersky publiée mardi 10 janvier.

Le spécialiste de la cybersécurité russe, en mal de popularité depuis l’invasion de l’Ukraine, a interrogé 1 800 cadres supérieurs de grandes entreprises de plus de 1 000 employés dans 12 pays européens, dont la France.

Premier enseignement de cette étude, en revanche : tout le monde n’est pas égal dans cette prise de conscience de la menace. 52% des cadres dirigeants d’entreprises de 1 000 à 1 999 employés ont indiqué qu’ils étaient très conscients de la fréquence à laquelle leur entreprise était attaquée, contre seulement 35 % de leurs homologues travaillant dans des entreprises de plus de 5 000 employés.

“Il est inquiétant de voir les conseils d’administration des grandes organisations ne pas mesurer l’importance de la cybersécurité et de la veille sur les menaces pour leur entreprise, procédant d’une déconnexion entre les spécialistes techniques et les décideurs”, a regretté David Emm, chercheur chez Kapersky, alors que 14% des entreprises de plus de 5 000 employés ont déclaré évoqué rarement ce sujet lors des réunions de direction ou des conseils d’administration — contre 43% en moyenne, toute taille d’entreprise confondue.

Comprendre le jargon pour mieux agir

Mais l’étude révèle surtout que plus l’organisation est grande, plus la déconnexion entre les décideurs et les experts en sécurité informatique est importante. Sans compter que la cybersécurité, et son vocabulaire, ne sont pas toujours très clairs pour les patrons.

Près de la moitié des spécialités interrogées (48%) au sein d’une entreprise ont déclaré que le jargon employé constitue le plus grand obstacle pour l’équipe de direction élargie face à la gestion des risques que ces termes impliquent. 38% de toutes les personnes sondées ont même jugé que les termes de basse comme “malware”, “phishing” et “ransomware” étaient déroutants — et ce chiffre grimpe à 46% en France.

Les restrictions budgétaires au sein d’une organisation et le manque de formation pour l’équipe de direction font également partie des principales barrières à l’établissement d’une bonne stratégie en matière de cybersécurité, selon l’étude.

“Nos résultats soulignent l’importance de la planification stratégique, de la budgétisation et de la recherche de personnel compétent à tous les niveaux de l’entreprise, mais aussi de la transmission des incidents pertinents du bas vers le haut, de manière claire et compréhensible, sans avoir à recourir à un langage flou ou à un jargon industriel complexe”, résume Christian Funk, expert du Global Reserach & Analysis Team de Kasperky.