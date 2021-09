Les données de 8700 demandeurs de visas français dérobées dans une cyberattaque

Le portail national France-Visas, qui permet de demander la délivrance d'un visa pour les étrangers souhaitant entrer et séjourner pendant une période déterminée en France, a été victime d'une attaque informatique le 10 août dernier, révèlent le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur dans un communiqué conjoint publié le 3 septembre.



Des données personnelles volées

Bien qu'il a pu être rapidement "neutralisé", l'incident a permis aux hackers – dont l'identité reste inconnue – de voler des données personnelles. Sont concernés le nom, prénom, numéro de passeport ou de carte d'identité, date de naissance et nationalité de 8700 personnes, d'après les ministères. Cette liste n'est pas nécessairement cumulative, précisent-ils.



Ces données peuvent servir à mener des attaques par phishing, qui consiste à obtenir du destinataire d'un email d'apparence légitime qu'il lui transmette ses coordonnées bancaires ou ses identifiants de connexion à des services financiers afin de lui dérober de l'argent. En revanche, elles ne permettraient pas d'engager des démarches administratives au nom des victimes, précise le communiqué.



Des enquêtes en cours

Les ministères ont pris les mesures "nécessaires" pour sécuriser la plateforme et ainsi éviter une récidive. Comme le prescrit le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a été saisie. En parallèle, le gouvernement a porté plainte et une enquête judiciaire est en cours.



Les victimes de cette attaque ont par ailleurs été prévenues individuellement. Elles ont reçu des recommandations de vigilance et des précautions à prendre. Une adresse mail (webmestre.france-visas@diplomatie.gouv.fr) a été mise en place pour poser des questions.