Les données de dix millions de Français potentiellement dérobées après une cyberattaque contre Pôle Emploi

C’est potentiellement l’une des plus importantes cyberattaques en France. Dans un communiqué publié mercredi 23 août, Pôle Emploi indique que l’un de ses prestataires a été victime d’une “violation du système d’information impliquant un risque de divulgation de données personnelles de demandeurs d’emploi”.



Interrogée par Le Parisien, la direction de Pôle emploi reconnaît qu'environ dix millions de personnes sont potentiellement concernées. Il s’agit des personnes qui percevaient l’allocation chômage en février 2022 et celles qui étaient en cessation d’inscription depuis moins d’un an à cette date-là.

"Aucun risque sur l’indemnisation"

Détecté en fin de semaine dernière, l’incident s’est produit chez Majorel, un prestataire chargé de la numérisation et du traitement de tous les documents transmis par les demandeurs d’emploi. La fuite inclut les noms et prénoms des allocataires, ainsi que leur numéro de sécurité sociale. En revanche, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés.



L’organisme précise ainsi “qu’il n’existe aucun risque sur l’indemnisation et l’accompagnement proposé par Pôle emploi, ni sur l’accès à l’espace personnel de pole-emploi.fr”. Il recommande aux allocataires de “rester vigilants face à tout type de démarche ou proposition qui pourrait paraître frauduleuse”. Comme l'impose le Règlement Général sur la Protection des Données (RPGD), Pôle Emploi a procédé à une notification auprès de la Cnil. L’établissement déposera par ailleurs plainte auprès des autorités judiciaires.