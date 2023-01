Les données de 250 millions de comptes Deezer accessibles sur Internet

Les données relatives à 250 millions de comptes Deezer, qui semblent avoir été volées en 2019 chez un prestataire, sont en train de refaire surface sur internet, à la portée de tous les pirates. Noms, adresses e-mail et dates de naissance… Tout ce qu'il faut pour concocter une bonne recette de phishing. Mais ni les données bancaires, ni les mots de passe, a précisé Deezer.



La plateforme française de streaming a informé la Cnil en novembre et déclare contacter par email les utilisateurs concernés afin de les alerter sur les risques d'hameçonnage et de les inciter à modifier leur mot de passe.

Les données en ligne gratuitement

Le nombre de comptes concernés par la fuite est une estimation fournie par plusieurs experts en sécurité informatique, interrogés par l'AFP. Le blog Zataz en a dénombré 257 millions, et le site américain Restoreprivacy plus de 240 millions, dont un peu plus de 46 millions en France. L'auteur du blog Zataz, Damien Bancal, a repéré la mise à disposition gratuite du fichier le 23 décembre. Les données circulaient auparavant sur les réseaux de pirates, mais à la vente.



Deezer, qui s'est introduit en Bourse début juillet, a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis. La plateforme de streaming, qui cumule des centaines de millions d'euros de pertes depuis sa création, vise l'équilibre en 2025 en se recentrant sur ses trois marchés principaux, France, Allemagne et Brésil, et sur les partenariats BtoB. Elle comptait 9,4 millions d'abonnés fin juin. Deezer vient de nommer une nouvelle présidente de son conseil d'administration, en la personne d'Iris Knobloch qui remplace Guillaume d’Hauteville.