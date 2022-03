Les données des utilisateurs américains de TikTok pourraient bientôt être hébergées par Oracle

Alors qu'il semblait clôt depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux Etats-Unis, le dossier TikTok est relancé. La filiale du chinois ByteDance serait sur le point de signer un accord avec Oracle, croit savoir Reuters en citant des personnes proches du dossier. Aucune des deux entreprises n'a confirmé cette information.



Une menace pour la sécurité nationale ?

L'accord interviendrait un an et demi après que le Comité des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) – une organisation interministérielle de l'administration américaine chargée d'analyser les acquisitions d'entreprises aux Etats-Unis par des entités étrangères – ait ordonné à ByteDance de céder l'application de vidéos ludiques. Il estimait qu'elle portait atteinte à la sécurité nationale car elle pouvait provoquer le transfert de données personnelles de citoyens américains vers la Chine.



Après de nombreux rebondissements, un accord semblait finalement avoir été trouvé avec Walmart et Oracle. Bien en deçà des promesses du gouvernement Trump, il ne portait pas sur un rachat mais sur un contrat d'hébergement cloud. En effet, stockées sur le sol américain, les données des utilisateurs américains devaient en théorie être protégées de toute prédation de Pékin.



Une future équipe dédiée à la protection des données

En février 2021, l'administration Biden avait finalement décidé de suspendre l'accord précédemment trouvé jugeant que l'application chinoise ne représentait pas une menace pour la sécurité nationale. Or, d'après l'agence de presse, le CFIUS a continué de nourrir des inquiétudes sur le sort des informations transitant par TikTok. Au-delà du contrat d'hébergement, le futur accord prévoirait la mise en place d'une équipe dédiée à la gestion des données américaines, d'après les sources. Elle ne devrait pas être sous le contrôle ni la supervision de TikTok, ont-t-elles ajouté.



Les Etats-Unis ne sont pas les seules à s'inquiéter du sort des données personnelles transitant sur l'application. En septembre dernier, la Data Protection Commission (DPC) – l'équivalent de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) en Irlande – a annoncé l'ouverture de deux enquêtes sur TikTok. L'une concerne le traitement des données des utilisateurs de moins de 18 ans et l'autre sur le transfert des données personnelles vers la Chine. Elles sont toujours en cours.