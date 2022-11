Les données volées par des hackers à Continental en vente sur Internet

Un vol de données de grande ampleur. Le groupe allemand Continental, victime d'une cyberattaque en août dernier, voit le groupe de hackers LockBit proposer à la vente une grande quantité de données volées en ce mois de novembre 2022. Le jeu de données est mis en vente au prix de 50 millions de dollars sur Internet, rapporte le quotidien économique allemand Handelsblatt repris par les médias, suite au refus de Continental de payer une rançon.

Une cyberattaque remontant à août

En août dernier, l'équipementier automobile rapportait que des attaquants "ont infiltré des parties de [ses] systèmes informatiques". Les activités de l'entreprise n'ont pas été affectées à ce moment. "La sécurité des informations de ses employés, clients et partenaires ainsi que de ses propres données est primordiale pour Continental", écrivait alors l'entreprise. Il s'avère aujourd'hui que nombreuses données semblent avoir été volées.



La semaine dernière, l'équipementier automobile a confirmé que la cyberattaque subie en août dernier a conduit au vol de certaines données. Il a confirmé enquêter sur ce vol de données mais a refusé de commenter les informations rapportées par les médias selon lesquelles elles auraient été mises en vente par les pirates.

40 téraoctets de données

Au total se sont 40 téraoctets de données correspondant à 55 millions de documents qui ont été subtilisés, selon Handelsblatt. Les données diffusées contiendraient des plans budgétaires et d'investissement, des informations sur la stratégie, des données relatives à des clients de Continental. Pourraient notamment être affectés Volkswagen, Porsche, Mercedes et BMW. Concernant Volkswagen, des informations concernant les logiciels et calculateurs embarqués seraient visibles, selon Le Monde. Les hackers auraient également collectés des informations personnelles concernant les employés (nom, adresse, rémunération, avertissement, etc.).



Récemment Thales a reconnu avoir été victime du même rançongiciel LockBit qui s'est imposé comme l’un des malwares phares de la cybercriminalité. Ce logiciel est également soupçonné d'avoir été utilisé dans la cyberattaque contre le Centre hospitalier sud-francilien fin du mois d’août, d'avoir visé La Poste Mobile en juillet ainsi que le département de l'Ardèche quelques mois plus tôt.