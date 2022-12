Les équipes de Google Maps et Waze fusionnent sous fond de réduction des coûts

Sous fond de réduction des coûts et de licenciements, Google rapproche ses équipes travaillant sur ses services de cartographie. Google a annoncé jeudi 8 décembre 2022 fusionner les équipes travaillant sur Waze et celles travaillant sur les produits comme Google Maps. Cette annonce effective à compter du 9 décembre a été rapportée dans un premier temps par le Wall Street Journal. Elle s'inscrit dans une stratégie plus globale de rationalisation des processus et de consolidation des investissements qui se chevauchent établie par le CEO d'Alphabet CEO, Sundar Pichai.

Waze devrait rester indépendant

Concrètement Waze, et ses 500 salariés, vont intégrer Google Geo, la division d'Alphabet qui comprend son portefeuille de produits de cartographie du monde comme Google Maps, Google Earth et Street View. L'actuel PDG de Waze, Neha Parikh, va quitter l'entreprise après une période de transition. Aucun autre licenciement n'est prévu pour l'instant.

"En intégrant l'équipe Waze au portefeuille de produits de cartographie du monde réel de Geo, les équipes bénéficieront d'une collaboration technique accrue", a assuré un porte-parole de Google auprès de Reuters. Toutefois, Waze va continuer d'être une application autonome selon Google. Elle compte environ 151 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, contre plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels pour les services de Google Maps. Le calculateur d'itinéraire pour les automobilistes est très populaire en Europe. Sa nature participative permettant aux utilisateurs de signaler les problèmes de circulation, les accidents, la présence de policier, etc. a séduit les usagers.

Jusqu'à présent Waze avait gardé son indépendance suite à son acquisition par Alphabet en 2013 pour 1 milliard de dollars. Mais en février 2021, son ancien PDG Noam Bardin, a affirmé que Waze aurait probablement pu grandir plus vite et plus efficacement en restant indépendant. Il expliquait alors regretter que bon nombre d'idées mises en place par ses équipes soient reprises (notamment par Maps) sans que l'application puisse bénéficier de certains avantages de la part de Google. Avec ce rapprochement, Waze bénéficiera-t-il d'un soutien accru de sa maison-mère ? Le calculateur d'itinéraires pour les automobilistes va-t-il continuer de se développer en toute indépendance ?