Les Etats-Unis autorisent Samsung et SK Hynix à produire leurs puces mémoire en Chine

Samsung et SK Hynix ne seront pas des victimes collatérales des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine. Après de longues négociations, les deux géants sud-coréens des puces mémoire ont obtenu une autorisation à durée indéterminée de Washington, leur permettant de poursuivre leur production dans leurs usines chinoises.



Symbole des enjeux diplomatiques derrière ce dossier, cette annonce n’a pas été réalisée par les deux entreprises, ni même par l'administration américaine. Mais par les services de la présidence sud-coréenne, à l'œuvre ces derniers mois pour défendre les intérêts économiques de ces deux champions nationaux.

Importants investissements

Ces dernières années, les deux groupes sud-coréens, qui captent plus de la moitié du marché des puces mémoire, ont investi des milliards d’euros pour accroître leurs capacités de production en Chine. Samsung y fabrique désormais environ 40% de ses puces NAND. Et SK Hynix 40% de ses puces DRAM et 20% de ses puces NAND.



Pour comprendre pourquoi Samsung et SK Hynix avaient besoin d’une autorisation de Washington, il faut remonter un an en arrière. En octobre 2022, les Etats-Unis ont imposé d’importantes restrictions sur les exportations vers la Chine de puces et d'équipements nécessaires à leur production. Depuis, seuls les mouvements validés par Washington sont autorisés.

Extraterritorialité du droit américain

Compte tenu de l'extraterritorialité du droit américain, ces mesures ne s’appliquent pas seulement aux fournisseurs du pays. Elles touchent aussi tous ceux qui utilisent des outils américains. Samsung et SK Hynix avaient obtenu une dérogation d’un an, qui arrivait à son terme, pour continuer à envoyer des équipements américains dans leurs usines chinoises, notamment dans le cadre de projet d'extension.



Déjà très sensible, le dossier s'était encore un peu plus compliqué au printemps, lorsque Pékin a pris des sanctions contre Micron, le principal rival américain de Samsung et SK Hynix. Washington avait alors demandé que les deux groupes sud-coréens n’augmentent pas leurs exportations de puces mémoire vers le marché chinois. L’autorisation à durée indéterminée qui vient de leur être accordée est peut-être le signe qu’un accord a aussi été trouvé sur ce point.