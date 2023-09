Les Européens sont plutôt favorables à la numérisation des documents de voyage

Dans la perspective d'une proposition de règlement, la Commission européenne a interrogé 26 358 Européens sur leur vision de la numérisation des documents de voyage pour se déplacer à destination ou en provenance de l'espace Schengen. Ce dernier assure la libre circulation des personnes et harmonise les contrôles des voyageurs de 27 pays. Les résultats de cette enquête d'opinion ont été publiés ce mercredi 27 septembre.

Principale motivation : le tourisme

Interrogés sur leurs attentes en matière de voyage, 66% des sondés déclarent avoir l'intention de se rendre à l'avenir dans l'espace Schengen ou en dehors de celui-ci, dont 27% au moins une fois par an et 9% plus de deux fois par an. La principale raison de ces déplacements est le tourisme (74%), suivie par les visites familiales et les raisons professionnelles.



Concernant les difficultés, les répondants sont 77% à penser qu'il est important d'accélérer les procédures aux frontières. D'où l'idée de numériser les documents de voyage à travers un Digital Travel Credential (DTC), une identité numérique de voyage. 67% ont un avis positif sur ce dispositif et 58% considèrent que la réduction des temps d'attente aux contrôles frontaliers est l'un de ses principaux avantages.



En pratique, 68% des sondés préfèrent qu'il n'y ait qu'une seule demande de DTC au niveau de l'Union européenne, plutôt que pour chaque Etat membre (option préférée par 23% des répondants).

L'utilisation d'une porte de contrôle automatisée comme principale difficulté

La mise en place d'un DTC, à la place d'une carte d'identité ou d'un passeport, nécessite que les Européens soient matériellement équipés mais possèdent également les compétences techniques pour s'en servir. A ce sujet, 80% des sondés déclarent posséder "un appareil mobile", smartphone ou tablette, de moins de 5 ans.



Le téléchargement d'une application gratuite arrive en tête de la liste des compétences faciles à utiliser. Suivre les instructions d'une application dédiée pour se prendre en photo ou prendre en photo son document de voyage arrive en deuxième position, suivi par l'utilisation d'outils d'assistance, tels que des tutoriels en ligne ou des chatbots. L'action la plus difficile, selon l'enquête, est d'utiliser une porte de contrôle frontalier automatisée avec un passeport électronique.



Cette enquête fournit des informations importantes quant aux préférences des Européens. Elles pourraient être prises en compte par la Commission européenne pour son futur règlement. Le manque de compétences numériques reste une réelle problématique. En effet, impossible de se saisir d'un outil si on ne sait pas correctement l'utiliser.



Sur ce sujet, l'UE s'est engagée à accroître les compétences numériques de base d'au moins 80% des personnes âgées de 16 à 74 ans, d'après le programme la Décennie numérique de l'Europe. Cependant, d'ici 2030 et dans les conditions actuelles, le taux ne serait que de 59%, d'après le premier rapport sur l'état de la Décennie numérique publié ce 27 septembre.