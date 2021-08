Les fondateurs d'Owlchemy Labs lancent Tangle, une plateforme de collaboration pour les créatifs

L'entreprise américaine Absurd:joy annonce une levée de fonds de 5,35 millions de dollars ce 24 août. Elle va lui servir à poursuivre le développement et lancer la commercialisation de Tangle, un logiciel de collaboration à distance qui se veut différent. Absurd:joy a été créée par Alex Schwartz et Cy Wise, qui avaient précédemment fondés le studio de développement Owlchemy Labs, responsable entre autres des jeux vidéo Job Simulator et Rick and Morty: VR. Il a été racheté par Google en 2017.



Un bureau virtuel qui ne tue pas la créativité

Si Owlchemy Labs était spécialisé dans la réalité virtuelle, Tangle est une application "classique", qui se positionne plus en rivale de Microsoft Teams ou Slack que d'Horizon Workrooms. Pensée avant tout pour les créatifs, Tangle est née pendant la pandémie de la frustration de l'équipe d'Absurd:joy (qui est également un studio de développement de jeux vidéo) envers les outils de travail à distance existants.



Parmi les objectifs qu'ils se sont fixés : "pouvoir se lancer dans des conversations impromptues de façon transparente, comme en étant dans la même pièce, pouvoir se concentrer sans être isolé, pouvoir laisser des notes à ses collaborateurs, pouvoir se "balader" vers le bureau virtuel des autres pour voir par exemple ce qu'y affiche un artiste".



Déjà testé par une douzaine de studios

Dans son communiqué de presse, l'entreprise déclare qu'après plusieurs mois d'utilisation de Tangle en interne pour le développement de jeux vidéo, les demandes insistantes d'accès au logiciel de la part d'autres professionnels du secteur l'ont décidé à le commercialiser. Pour l'anecdote, c'est aussi de cette manière qu'est né Slack.



S'en sont suivi huit mois de test auprès d'une douzaine de clients triés sur le volet, dont Bad Robot Games, Squanch Games, Lightforge Games et Skymap Games. L'application reste aujourd'hui en bêta fermée, mais il est possible de demander accès à cette adresse. La levée de fonds (en amorçage) a été menée par March Gaming, avec la participation de Dune Ventures, WXR Fund, Gaingels et David Helgason.