Les hôpitaux Elsan vont utiliser les logiciels d'imagerie médicale de la start-up Incepto

Après avoir bouclé une levée de fonds de 27 millions d'euros, la medtech Incepto annonce ce 3 septembre avoir conquis le groupe d'hospitalisation privée Elsan. "C'est un moment très fort pour notre entreprise, s'est réjoui le CEO Antoine Jomier, interrogé par L'Usine Digitale. C'est un accélérateur formidable."



A travers ce partenariat, les 137 établissements et 48 centres d'imagerie d'Elsan vont pouvoir utiliser les 19 logiciels d'imagerie médicale proposés par Incepto. Cette jeune pousse, fondée en 2018, est à la fois distributrice et productrice d'applications d'intelligence artificielle.



En effet, elle sélectionne des solutions déjà existantes, parmi lesquelles se trouvent Screenpoint qui permet de détecter le cancer du sein, Aidence pour le cancer du poumon ainsi que Qure pour l’analyse précise de radiographies thoraciques et cérébrales. A la demande des clients, elle produit également ses propres algorithmes en collaboration avec des professionnels de santé.



Un portefeuille unique de solutions

"Nous allons informer Incepto sur nos besoins afin qu'il soit le plus pertinent possible dans sa roadmap produit", a expliqué Dorothée Moisy, directrice de l'innovation au sein d'Elsan, à L'Usine Digitale. Elle raconte que le groupe hospitalier a sélectionné Incepto, malgré la multitude de start-up spécialisées dans l'IA appliquée à l'imagerie médicale, car il a la particularité de proposer un portefeuille de produits présélectionnés. "C'est un véritable tiers de confiance, déclare-t-elle. C'est un interlocuteur unique aussi bien sur l'angle technique que réglementaire."



En effet, Incepto analyse scrupuleusement chaque algorithme avant de l'intégrer dans son portefeuille. L'examen porte aussi bien sur l'aspect technique que juridique (hébergement, stockage des données...). Antoine Jomier ajoute que la santé financière de l'entreprise est également contrôlée. Le but est de proposer des solutions clés en main dans lesquelles les clients peuvent avoir confiance.



Avant de signer un partenariat d'une telle ampleur, Elsan a voulu tester les solutions d'Incepto. C'est le mode de fonctionnement du groupe pour qui l'adéquation d'un logiciel aux besoins des professionnels sur le terrain est le critère déterminant du choix d'une solution.



Ainsi, depuis deux ans, les urgentistes et les radiologues de la clinique Esquirol Saint Hilaire à Agen, en région Nouvelle-Aquitaine, utilisent un logiciel pour les aider à interpréter les examens en traumatologie. La mise en place de cette solution leur a permis de réduire de manière importante le nombre de fractures non identifiées dans les services d'urgence, en faisant passer le taux de fractures manquées de 18% à moins de 3%.

Toucher plus d'un million de patients d'ici deux ans

Pour Incepto, ce partenariat constitue une étape importante. Actuellement, ses solutions sont utilisées sur plus de 100 000 patients par mois. "Nous espérons désormais en toucher un million par mois d'ici deux ans", indique le CEO. Le groupe Elsan prend en charge plus de 2,2 millions de patients par an.