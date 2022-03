Les imprimantes laser multifonction : comment bien s'en servir ?

Des appareils dotés de multiples fonctions

L'imprimante laser multifonction est de plus en plus plébiscitée dans le milieu professionnel en raison de ses nombreux avantages. Le principal étant sa prise en main facile. Vous n'êtes pas obligé d'être un as de la manipulation des appareils numériques pour la faire fonctionner. D'autant plus que cette machine innovante dispose d'un écran tactile qui est facile à comprendre. Ce dernier est utilisé comme un panneau de réglage. Il vous suffit d'y faire glisser un doigt pour accéder aux multiples fonctions de ces gadgets performants.

Pour évaluer la qualité et l'efficacité de cet appareil, vous devez vous référer à sa vitesse d'impression et à sa résolution. La première varie en fonction de l'imprimante laser. Pour les machines d'entrée de gamme, il faut compter 1 à 2 pages/mn. Pour les gros modèles, il est possible d'imprimer jusqu'à 75 pages/mn. La seconde est estimée en points par pouce. Une machine d'entrée de qualité moyenne présente une définition de 4 800 x 1 200 ppp et peut s'élever à 5 760 x 1 440 ppp.

Comment fonctionne une imprimante laser multifonction?

Le laser interne de l'imprimante affiche le texte ou l'image sur un cylindre en métal qui est recouvert d'un revêtement spécial, qu'on appelle tambour, en l'alimentant d'une charge statique. Le tambour photosensible attire l'encre en dessinant le motif à imprimer. Celui-ci est relié au laser qui reproduit l'image destinée à être imprimée. Avec ce type d'imprimante, vous avez la possibilité de reproduire des graphiques et des textes dont la qualité est très élevée. Vous noterez une meilleure résolution, l'absence d'éclaboussures lors des impressions et le coût réduit par page. Si vous avez un volume important d'impression à traiter, l'imprimante laser multifonction est ce qu'il vous faut !

Via votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, vous sélectionnez le dossier à imprimer. Cliquez ensuite sur « imprimer » et les données seront transmises vers l'espace de stockage de l'imprimante pour les lancer. Lorsque vous lancez l'impression, la machine se met en marche. Vous le saurez quand un petit bruit se fait entendre. Là, elle s'apprête à donner le feu vert au tambour.



Les différentes fonctions de l'imprimante laser multifonction

La fonction copie

L'imprimante laser multifonction peut faire office de photocopieuse. Vous n'êtes pas obligé de passer par un ordinateur pour le faire. Seule la numérisation du document est nécessaire pour déclencher la fonction « copie ». Cette tâche se réalise rapidement et correctement si la résolution et la vitesse d'impression sont optimales.

La fonction fax

Les fax sont transmis depuis un fichier ou un document papier. S'il s'agit d'un document papier, son usage ne requiert pas un poste PC. L'appareil peut être connecté à la ligne téléphonique via Internet. Il conserve alors son numéro de téléphone original. Le fax numérique est aussi faisable. Sinon, vous pouvez vous abonner à un service de fax numérique via l'opérateur internet de votre choix.

La fonction scanner

La numérisation des documents en version papier est également possible avec une imprimante laser multifonction. Selon sa connectique, le document scanné peut être stocké sur une clé USB, une carte mémoire ou sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Dans les deux premiers cas, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur.

Une fois que les différentes fonctions de l'imprimante laser multifonction se mettent en marche, lorsque l'impression est terminée, le toner est fondu sur le papier grâce aux rouleaux chauds. Vous pouvez maintenant récupérer vos documents facilement.



Contenu proposé par Brother