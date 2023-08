Les indicateurs au vert pour Free, qui joue sur le blocage des prix pour conquérir des abonnés

Dans une économie toujours très inflationniste, l'opérateur télécom Free continue d'engranger de nouveaux abonnés grâce à sa politique de prix bloqués. Le groupe Iliad, maison mère de Free, a publié ses résultats semestriels ce 30 août. Il a accéléré ses gains de parts de marché dans le mobile et la fibre, et entend poursuivre sa conquête en s'engageant à maintenir les prix de ses forfaits mobiles à 2 euros et 19,99 euros jusqu’en 2027, des prix qui n'ont pas bougé depuis 2012.



Au premier semestre 2023, le groupe a augmenté son chiffre d'affaires de 10,4% à 4,4 milliards d'euros. Ses ventes ont progressé en France de 7,7%, et à un rythme plus élevé en Italie et en Pologne. Dans l'Hexagone, Free comptabilise un gain net de 128 000 abonnés mobiles, et de 42 000 abonnés fixe. La transition vers la fibre se poursuit avec un gain net de 205 000 abonnés. Des chiffres qui font de l'opérateur le leader de la conquête de nouveaux abonnés au deuxième trimestre.

Des offres qui convainquent les clients

Free revendique un total de 21,8 millions de clients en France, dont plus de 5 millions d'abonnés fibre, soit près de 70% de ses abonnés fixe.



Par ailleurs, Free parvient à faire progresser son revenu par abonné, tant sur le mobile que le sur fixe. L'EBITDAaL de Free en France (le principal indicateur de rentabilité des opérateurs télécoms) progresse de 1,7% sur un an au premier semestre 2023, à 1,1 milliard d'euros. Au niveau groupe, avec l'Italie et la Pologne, la croissance atteint 4,1%, portée par le déploiement du réseau mobile en Italie.



En augmentant ses parts de marché tout en contenant ses marges et en présentant une structure financière saine, le groupe est en mesure de tenir sa stratégie de rapport qualité-prix. En plus de contenir ses prix, Free a annoncé cette semaine qu'il augmentait son enveloppe de data en France dans son forfait sans engagement à 19,99 euros par mois, à 250 Go/mois en 5G/4G contre 210 Go jusqu'à présent.