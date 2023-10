Les informations bancaires sont perçues comme les données personnelles les plus sensibles

A l'occasion du Cybermois, le mois de la cybersécurité en Europe, la Fédération française bancaire (FBF) a dévoilé le 2 octobre les résultats de son étude sur les perceptions et les comportements des Français en matière de cybersécurité. Dans ce cadre, 1033 personnes ont été interrogées entre le 14 et le 18 septembre 2023 par Harris Interactive.

84% ne communiquent pas leurs données en ligne

Dans l'ensemble, les répondants sont conscients du critère sensible de leurs données bancaires, telles que leur identifiant, mot de passe, RIB, IBAN et numéro de carte bancaire. 87% d'entre eux les classent au premier rang des données sensibles, avant le numéro de carte d'identité et de passeport, de leur numéro de téléphone et de leur adresse postale. Cette perception s'accroît avec l'âge et le niveau de revenus des répondants. Ils se montrent donc réticents à partager leurs données bancaires : 64% ne les communiquent pas en physique et 84% pas sur Internet, ni par email, téléphone ou SMS.



Les attaques à l'encontre des données bancaires – usurpation issue d'un piratage et arnaques sur Internet – sont une vraie préoccupation, d'après l'étude. Ainsi, une majorité des interrogés ont déclaré avoir appliqué "des mesures de précaution" lorsqu'ils sont sur Internet : 71% vérifient "les éléments de sécurisation" (cadenas, adresse URL) et 68% se renseignent sur le site avant de faire un achat en ligne via des associations de consommateurs et des avis sur Internet. En revanche, seuls 51% lisent les conditions générales de vente, les garanties de livraison ou les conditions de remboursement lorsqu'ils font des achats.



Concernant les mots de passe pour accéder à leurs services bancaires, les répondants sont 53% à en avoir un exclusif. 2/3 d'entre eux déclarent en changer "régulièrement". Seuls 25% enregistrent leurs données bancaires sur les sites d'achat en ligne.

Seule la moitié connait précisément les menaces

Les personnes interrogées sont globalement au courant des principales attaques qui menacent leurs informations bancaires : le phishing (87%), la fraude au faux conseiller bancaire (82%), la fraude aux sentiments (80%), la demande de rançon (79%) ou la fraude au prêt (70%). Pour autant, seule la moitié d’entre eux voit précisément de quoi il s’agit, note l'enquête.



Alors qu'ils près de la moitié à déjà avoir été confrontée à une tentative d'arnaque aux données bancaires, les comportements à adopter sont peu connus. Particulièrement inquiétant : face à un message suspect, un répondant sur deux a déclaré le consulter ou le transmettre. 24% déclarent répondre positivement lorsqu’ils reçoivent un appel de leur conseiller bancaire les invitant à réaliser des opérations à distance, 20% cliquent sur un lien provenant d’un e-mail ou d’un sms de leur banque et 16% cliquent sur une publicité douteuse sur les réseaux sociaux.



La FBF rappelle donc les principaux réflexes à avoir : apprendre son code confidentiel par coeur, ne jamais l'écrire, ne jamais répondre à un email, SMS ou appel demandant de transmettre des coordonnées bancaires. "Les escrocs essaient toujours de jouer sur la surprise et l'urgence. En cas d'appel suspect, il ne faut pas hésiter à raccrocher et contacter son conseiller", a indiqué Maya Atig, directrice générale de la FBF.