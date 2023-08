Les internautes européens vont pouvoir désactiver complètement les algorithmes de recommandation de contenu de Facebook et Instagram

Meta se prépare à l’arrivée du Digital Services Act (DSA). Mardi 22 août, la maison mère de Facebook et d’Instagram a annoncé une série de mesures lui permettant de se mettre en conformité cette nouvelle réglementation européenne qui entre partiellement en vigueur le 25 août. Parmi elles : la possibilité de désactiver complètement les algorithmes de recommandation.



Depuis plusieurs années, les contenus affichés sur Facebook et Instagram sont déterminés par des algorithmes, dopés au machine learning. Ceux-ci définissent les publications les plus intéressantes pour chaque utilisateur en fonction de son utilisation passée. Officiellement, cela permet d’améliorer l’expérience utilisateur. Mais cela permet également de renforcer l’engagement, et donc d’optimiser les recettes publicitaires.

Stories et Reels concernés

Ces algorithmes sont cependant décriés par une partie des utilisateurs. En 2022, Meta avait répondu à leur demande, en leur permettant de les désactiver mais seulement sur les fils d’actualités - qui retrouvent ainsi un ordre antéchronologique (les derniers messages publiés apparaissent en premier). L’affichage des Stories (les vidéos et photos verticales copiées sur Snapchat) et des Reels (la copie de TikTok) restait, lui, exclusivement déterminé par un algorithme.



Mais le DSA européen change la donne. Le texte impose en effet aux réseaux sociaux de proposer une version sans algorithme à leurs utilisateurs. Les internautes européens auront ainsi “la possibilité de consulter les Stories et les Reels uniquement des personnes qu'ils suivent, classées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien”, explique Nick Clegg, le directeur des affaires publiques de Meta.

Nouvelle API pour les chercheurs

De même, “ils pourront afficher des résultats de recherche uniquement en fonction des mots qu'ils saisissent, plutôt que des résultats personnalisés en fonction de leur activité et de leurs intérêts personnels”, poursuit l’ancien vice-premier ministre britannique. Ces changements ne seront accessibles qu’aux utilisateurs basés au sein de l’Union européenne.



Meta, où plus de 1.000 personnes travaillent sur la mise en conformité avec le DSA, va mettre en place d’autres modifications. La société va enrichir sa bibliothèque regroupant l’ensemble des annonces publicitaires publiées sur ses plateformes en Europe. Elle va aussi lancer une nouvelle API destinée aux chercheurs, ainsi que de nouvelles pages d'explications sur le fonctionnement de ses algorithmes.