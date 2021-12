Les jeux mobiles ont dépassé la moitié du marché du jeu vidéo en 2021

2020 avait été une année exceptionnelle pour le marché du jeu vidéo en raison des confinements, mais 2021 sera parvenue à faire encore mieux. Selon la société d'études spécialisée Newzoo, le marché du jeu vidéo a généré 180,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année, en croissance de 1,4% sur un an.



Le marché du jeu mobile tiré par l'Asie

Tandis que les segments des jeux PC et consoles connaissent un léger repli (respectivement -0,8% et -6,6%), les jeux mobiles cartonnent (+7,3%). Avec un chiffre d'affaires de 93,2 milliards de dollars, ils ont représenté en 2021 52% du marché global (les revenus publicitaires dans les jeux ne sont pas inclus dans ce chiffrage). Ce sont les joueurs asiatiques qui tirent ce marché, avec notamment les jeux PUGB Mobile (du sud-coréen Krafton), Honor of Kings (du chinois Tencent), et Genshin Impact (du chinois miHoYo).



Ce dernier est un jeu de type action RPG, un style qui a généré plus de 21% des revenus du marché mobile en 2020 selon Newzoo. En fait, c'est le segment qui bénéficie de la plus forte croissance sur mobile, porté par les joueurs chinois, qui dépensent sans compter pour progresser dans les jeux.



Le marché du cloud gaming a plus que doublé

Quant au cloud gaming, il a rapporté 1,6 milliard de dollars selon Newzoo en 2021, soit plus de deux fois plus que l'année précédente. Ce marché est amené à croître avec l'adoption des smartphones et des forfaits 5G.



L'année a été marquée par plusieurs grosses opérations capitalistiques dans le jeu vidéo, parmi lesquelles la clôture de l'acquisition de ZeniMax (propriétaire des studios Bethesda) par Microsoft, le rachat de l'adtech Chartboost par Zynga pour contourner la nouvelle politique d'app tracking transparency d'Apple, l'acquisition du développeur de jeux Moonton par Bytedance, l'introduction en Bourse de Roblox, et le rachat du studio d'effets visuels de Peter Jackson par le moteur 3D Unity.