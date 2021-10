Les laboratoires Unilabs choisissent la solution de télé-expertise médicale de Conex Santé

Unilabs France, la filiale française du groupe suisse Unilabs spécialisé dans le diagnostic médical, annonce avoir signé un partenariat avec la start-up Conex Santé pour se doter d'une solution de télé-expertise médicale.



Une généralisation en 2022

Les premiers déploiements auront lieu au sein des laboratoires Unilabs-Cédibio à Toulouse, Unilabs-FortéBio à Dax ainsi qu'Unilabs-Eylau à Paris. La généralisation du dispositif est prévue pour 2022.



A travers cette plateforme, Unilabs veut permettre à ses biologistes médicaux de communiquer très rapidement avec d'autres professionnels de santé en cas de besoin, par exemple pour alerter sur des résultats d'analyses médicales, faire une demande de devis… L'objectif est de décharger les biologistes qui consacrent plusieurs heures de sa semaine à joindre des médecins généralistes ou spécialistes.



La solution proposée par Conex Santé a la particularité d'organiser les échanges entre professionnels de santé à travers les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Ainsi, chaque professionnel de santé qui est actif sur la plateforme est intégré à une équipe de professionnels de son territoire, pour une prise en charge du patient "plus pertinente et plus efficiente", notent les partenaires dans leur communiqué.



Solliciter l'avis d'un spécialiste

Lancée en 2020, la start-up Conex Santé a été fondée par quatre experts dans la santé : Patrice Ancillon, Stéphane Buffa, Eric Estaque et Evgeny Gorodny. Elle a développé une plateforme de télé-expertise médicale. Cette pratique permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d’un ou de plusieurs confrères en raison de leurs compétences particulières.



En se dotant d'une plateforme de télé-expertise, Unilabs poursuit sa transformation numérique. En juin 2021, la filiale de l'entreprise suisse s'est également équipée d'une plateforme d'interprétation des données médicales opérée par la start-up marseillaise Kiro (anciennement connue sous le nom de Byond).