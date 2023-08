Les levées de fonds de la French Tech ces dernières semaines

Fxhash a levé 5 M€

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Plateforme d’art génératif.

Investisseurs : 1kx, Fabric Ventures

Icon.X World a levé un montant non communiqué

Secteur : Jeux vidéo

Application alliant jeux vidéo de course automobile et Web3.

Investisseur : Native Capital

Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.