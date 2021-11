Les meilleurs conseils pour lancer une appli mobile en 2022

Créer sa propre appli ? D’accord. Mais encore faut-il avoir la bonne idée. L’application à lancer doit reposer sur un concept précis et cibler un public spécifique. Les deux premières questions à se poser sont donc « est-ce que mon appli répond à un besoin ? » et « n’est-elle pas déjà existante ? ». Pour s’assurer d’y répondre correctement, une étude de marché et un scan de la concurrence sont nécessaires.



Identifier qui sont vos concurrents



N'espérez pas concurrencer la champion du e-commerce ou inventer l’idée de l’année comme avec le réseau social vocal Clubhouse tout de suite ! Mais soyez déjà à l’écoute pour découvrir la meilleure application de votre marché ou de votre niche concurrentielle. C’est d’ailleurs en consultant le classement des applications depuis une plateforme d’intelligence digitale que vous allez pouvoir être le mieux renseigné. Associé à ces classements, en plus des tendances montantes, savoir quelles applications sont en perte de vitesse ou sortent des radars vous fera gagner un temps précieux.

Qui va développer l’appli ?

Il existe aujourd’hui trois façons de lancer son application : tout faire soi-même, confier le projet à une agence de création d’applications ou bien passer par un générateur d’applications en ligne ou app builder. Chaque solution possède ses avantages et ses inconvénients. En pratique, il y a deux critères essentiels pour définir qui développera une application : le temps que vous avez et le budget que vous pouvez y consacrer. Dans le scénario du fait-maison, cela demande beaucoup de temps car vous devez apprendre à tout faire de A à Z. En revanche, cela vous reviendra moins cher et vous pourrez développer votre projet sans faire la moindre concession. L’agence de création peut-être coûteuse, mais, dans ce cas, vous disposez d’une équipe de développement dédiée à votre projet pour faire aboutir votre appli rapidement. Mais attention à bien définir le cahier des charges dès le départ. Quitte à dessiner chaque interface d’écrans pour être sûr d’avoir le rendu escompté. Enfin l’app builder est un outil rapide et pratique puisqu’il permet d’utiliser des modèles prédéfinis. Pas de mauvaise surprise à la fin, on sait tout de suite ce que l’on va obtenir. Mais pas d’originalité non plus à en attendre.

Du design

Une fois la solution de développement choisie, il est impératif de se projeter en se mettant à la place de l’utilisateur. L’idée est de comprendre ce qui doit être valorisé et mis en avant. L’interface doit être simple d’utilisation pour ne pas perdre l’usager et lui demander le moins d’efforts possible. Tout doit être clair et agréable à regarder. Il est aussi nécessaire de penser à la manière dont l’utilisateur perçoit la marque en utilisant l’appli (logo bien identifié, slogan affiché, valeurs de la marque mises en avant, choix des couleurs, de la typographie…). La maquette et le design doivent refléter l’esprit de la marque et la perception souhaitée.

Technologie adaptée

Vient ensuite le choix de la technologie. Il existe deux grands modèles : les applications natives, développées pour les systèmes d’exploitation des smartphones et tablettes (IOS ou Android) et les progressives web apps, des pages de sites web adaptés pour apparaître sous forme d’applis. Les applications natives drivent à elles seules 80 % du trafic actuel. Elles sont reconnues pour être fiables et performantes. Cependant, elles nécessitent de créer pour chaque système d’exploitation une version différente. Les progressives web apps, quant à elles, s’adaptent à la fois aux différents systèmes (mobiles, tablettes et ordinateurs) et ont la particularité de fonctionner hors ligne.

Penser détails et standard

Une fois le squelette de l’application créé, il faut prendre le temps de s’arrêter sur les détails. Ce sont eux qui peuvent conditionner le succès ou non d’une appli. Vitesse, temps de téléchargement, logo lisible, consommation des données… Autant de détails qui peuvent stopper le téléchargement d’une appli par un utilisateur s’ils ne sont pas optimisés.

En 2022, le standard des applications sera encore plus élevé qu’en 2021. Aujourd’hui, l’utilisateur est bien plus exigeant, car les applis sont de plus en plus performantes et réussies. L’expérience utilisateur est au cœur du projet. Si le standard est haut, il faut, lorsqu’on se lance, viser au-dessus.

Tester avant de se lancer

Enfin, on peut noter l’importance du test avant le lancement d’une application. Vitesse, performance, design, ergonomie… tout doit être testé du point de vue de l’utilisateur afin de parer à toutes défaillances qui auraient échappé au créateur. Il faut également penser aux mises à jour des systèmes d’exploitation : il faut remettre à jour l’application en même temps que les systèmes d’exploitation évoluent. Sauf si vous passez par un app builder qui inclut souvent la mise à jour de l’appli à chaque renouvellement des versions des systèmes. Autant de conseils à prendre en compte pour envisager sereinement le lancement d’une application réussie en 2022.

Contenu proposé par SimilarWeb