Les opérateurs télécoms européens demandent encore et toujours à faire payer les géants du web

C'est un refrain que les législateurs européens commencent à connaître par cœur. Une fois de plus, les opérateurs de télécommunications du Vieux Continent demandent une révision du cadre réglementaire actuel du secteur via une taxation des géants du web, qui mobilisent à eux seuls une grande partie des réseaux.



Dans une lettre ouverte publiée sur le site de la European Telecommunications Network Operators' Association (Etno), une vingtaine de représentants des principaux opérateurs européens enjoignent l'Union européenne à agir en leur faveur dans un contexte d'accroissement de la demande. On retrouve parmi les signataires les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) français Bouygues Telecom et Orange.

Une taxe "juste et proportionnelle"

Les opérateurs demandent une participation aux investissements qu'ils doivent réaliser pour la modernisation des réseaux, évoquant l'ambition européenne de "décennie digitale", et l'émergence de technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou l'IoT. "Les nouvelles technologies solliciteront davantage l'infrastructure de réseau sous-jacente, ce qui augmentera encore les coûts", lit-on dans la lettre.



Parmi les principales revendications, Orange et consorts souhaitent la mise en place d'"une contribution juste et proportionnelle des plus grands générateurs de trafic aux coûts de l'infrastructure du réseau", précisant que "les grandes entreprises technologiques ne paient aujourd'hui presque rien pour le transport des données sur nos réseaux". Dans les faits, il s'agirait sans doute principalement des opérateurs de service de diffusion vidéo, comme Netflix, YouTube et consorts. Ce système de taxe ne s'appliquerait qu'aux géants du web.



Si ces derniers venaient à ne pas accepter ces éventuelles règles, et on peut aisément parier que ce serait le cas, "un mécanisme de règlement des litiges en cas d'échec des négociations" serait mis en place. La résolution il y a deux semaines d'un contentieux de plusieurs années à ce sujet entre Netflix et le sud-coréen SK Telecom semble donner aux opérateurs européens l'envie de croire en une meilleure répartition des coûts, et ce "dans le respect total des règles de neutralité du Net", estiment-ils.