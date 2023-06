Les petits data centers bas carbone de Strastofair rebondissent avec l’industriel Grolleau

Déployer le premier réseau de datacenter de proximité et bas carbone de France, c’était l’ambition de Béranger Cadoret à la création de Stratosfair en mars 2020. La jeune start-up misait alors sur un concept innovant : des baies et serveurs installés dans des conteneurs de 20 pieds réhabilités et posés sur des plots en béton, le tout fonctionnant en partie en en autoconsommation avec un système de récupération de la chaleur fatale.



En septembre 2022, la start-up de Locminé dans le Morbihan a mis en service son premier data-center à Lanester près de Lorient. Ayant déjà mobilisé 1 million d'euros de financements, Stratosfair s’était engagée dans une nouvelle levée de fonds, recherchant alors 1,5 million d'euros pour dupliquer son modèle. La levée de fonds n’ayant pas abouti, Béranger Cadoret annonçait en mars 2023 sur Linkedin avoir demandé le placement en redressement judiciaire de la start-up, dont la situation financière étant devenu compliquée. L’activité de Stratosfair vient d’être reprise par le groupe Grolleau basé dans le Maine-et-Loire.

Compléter une offre existante

Spécialisé dans les équipements d’infrastructures, l’industriel français conçoit et fabrique notamment des armoires métalliques pour des applications dans l’énergie et les télécoms, dont des data-centers, avec le lancement d’une branche d’activité dédiée. Cette reprise permet à Grolleau d’accélérer sur ce segment d’activité, avec l’appui de Béranger Cadoret qui rejoint le groupe en tant que “chef de produit datacenter“ dédiés aux collectivités et aux entreprises.



"Nous allons ainsi compléter notre gamme et augmenter notre force de frappe commerciale avec Bérenger avec pour ambition d’assurer l’industrialisation de datacenters plus proche des villes, 100% conçus et fabriqués en France", projette Laurent Marbach, le président de Grolleau.

Une nouvelle marque Stratosfair, by Grolleau

Une nouvelle gamme “Stratosfair, by Grolleau” est ainsi lancée reprenant le concept data-centers à empreinte carbone réduite initialement pensé par la start-up. Les modules seront industrialisés dans l’usine de Montilliers près d’Angers (49). Grolleau y produit déjà depuis 2020 des datacenters modulables s’adaptant en capacité aux besoins de clients et des micro datacenters tenant sur une place de parking.



Selon Béranger Cadoret, "l’objectif est d’équiper 5 à 6 sites en France d’ici la fin 2024." Sont visés les collectés locales, les opérateurs télécoms et des entreprises du numérique souhaitant s’équiper d’une solution de stockage cloud souveraine, clé-en-main et écologiques pour l’hébergement de leurs données. La gamme “Stratosfair, by Grolleau” vient renforcer le pôle télécoms de l’industriel, dont l’ambition est de doubler son chiffre d’affaires entre 2021-2022 et 2025-2026. Grolleau (200 salariés) a clos au 31 mars 2023 son dernier exercice à 34,1 millions d'euros, contre 31,2 millions d'euros précédemment.

Laurent Marbach, président, Berenger Cadoret et Gilles Roland, PDG de Grolleau. (©Grolleau)