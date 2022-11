Les professionnels, cible véritable des expérimentations 5G des opérateurs dans les stades

Alors que l'intérêt de la 5G pour le grand public est encore limité et que la 5G industrielle ne sera pas mature avant plusieurs années, les opérateurs et les équipementiers continuent leurs expérimentations pour démontrer les capacités de la technologie. Leur terrain de jeu privilégié : les stades. D'abord pour toucher un public plus sensible à la promesse de vivre des "expériences plus immersives", ensuite car les stades permettent de mettre en scène des services qui s'adressent à une troisième cible : celle des professionnels, qui pourrait bien s'avérer la plus monétisable à moyen terme.



Des réseaux 5G privés ont été montés par Orange au stade Vélodrome à Marseille, par Nokia récemment au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, et Verizon dans plusieurs stades aux États-Unis, pour servir de laboratoires aux cas d'usage de la 5G.

Orange, à la pointe des usages au Vélodrome de Marseille

L'Orange Vélodrome est devenu en 2019 le premier stade connecté en 5G en France. L'opérateur historique français est sponsor du stade depuis 2016, et partenaire officiel de l'Olympique de Marseille depuis 2017. "Nous ne pourrions pas conduire toutes ces expérimentations si nous n'étions pas à la fois sponsor du stade et de l'équipe, nous n'aurions pas accès à tous les assets", explique Guillaume Chabas, directeur de l'innovation et des partenariats chez Orange Business Services, et directeur du Lab 5G de l'Orange Vélodrome.



Ce double partenariat a permis à Orange de tester en conditions réelles lors de chaque match disputé par l'OM des applications développées pour tirer parti du réseau 5G privé.



Parmi ces cas d'usages, deux s'appliquent aux photos prises pendant les matchs. Le premier permet à un photographe de l'OM de prendre des photos des supporters dans le stade, et de les faire apparaître sur l'écran géant de l'enceinte sportive en moins d'une seconde grâce à la faible latence de la 5G. Le second consiste à transmettre en temps quasi-réel les photos prises par les photographes des joueurs sur le terrain et les mettre à mouliner dans un algorithme d'intelligence artificielle qui les tague automatiquement pour être sélectionnées et filtrées dans une application consultable sur site.

Des applications pour les photographes et les professionnels du marketing

Ces démonstrations visent à répondre aux contraintes et aux besoins des photographes professionnels –ils sont une vingtaine autour du terrain -, qui cherchent à pouvoir envoyer leurs photos le plus rapidement possible aux médias avec lesquels ils travaillent, et à perdre le moins de temps à les trier. Au lieu de s'arrêter et de brancher la carte SD de leur appareil photo pour les transférer depuis leur ordinateur, Orange a collaboré avec Sony pour équiper son appareil photo Alpha 1 d’un bouton permettant l’envoi instantané de photo. L'appareil est relié au réseau 5G via un smartphone Sony, qui sert de modem pour transférer les photos sur un serveur FTP.



Avec l'affichage des photos sur l'écran géant, Orange montre quels peuvent être les avantages à venir du slicing, qui consiste à prioriser certains usages nécessitant le degré de performance le plus élevé. Dans un stade, la pratique du slicing pourrait permettre de réserver les meilleures performances aux médias par exemple. Avec son application de de tri de photos, l'opérateur démontre les bénéfices de la reconnaissance d'image associée à la 5G et l'edge computing, pour un usage qui pourrait intéresser professionnels des médias et du marketing. En effet, l'application permet par exemple de sélectionner en temps quasi-réel les photos sur lesquelles apparaissent tel sponsor ou tel équipementier.



Ces cas d'usage peuvent amener des clients professionnels à s'abonner. C'est ce que Guillaume Chabas appelle le "prosumer market". La cible est celle des professionnels qui s'équipent sur le marché du consommateur, comme les créateurs de contenus sur le web et les réseaux sociaux. Optimiste, le directeur du Lab 5G de l'Orange Vélodrome a une analogie toute trouvée. "Qui aurait pensé que la 4G aurait permis de monétiser la musique ? Sans 4G Spotify aurait moins de succès."

La réalité augmentée pour séduire le grand public

Le grand public, lui, ne trouvera peut-être pas une raison suffisante de souscrire un abonnement 5G dans les démonstrations de l'opérateur, mais ce dernier a tout de même de quoi lui en mettre plein la vue. Dans un autre registre, Orange a travaillé en partenariat avec la start-up Immersiv.io sur une application de réalité augmentée accessible sur un smartphone 5G. Celle-ci affiche en surimpression du terrain les statistiques en temps réel du match et des joueurs, permettant aux fans d'avoir accès à des données habituellement réservées aux journalistes sportifs. Ces données sont captées sans avoir besoin d'équiper les joueurs de capteurs, simplement à l'aide de quelques caméras disposées dans le stade. 5000 personnes pourraient théoriquement utiliser cette application simultanément.







Orange avait déjà, par le passé, fait la démonstration d'une réalité augmentée basée sur l'audio, avec une application permettant de sélectionner les flux audio à la carte disponibles au casque : commentaires, bruits du ballon, ambiances des différentes tribunes, audiodescription…



Malheureusement pour le sponsor et pour les supporters, la 5G n'accélère pas encore les performances de l'OM comme elle accélère celle des réseaux.