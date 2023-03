Les promesses de la 5G Advanced, une évolution dopée à l'IA

Pendant que vous vous demandez peut-être encore à quoi sert la 5G à part vider la batterie de votre smartphone, l'industrie prépare l'avenir. En juin 2024, le 3GPP, l'organisme qui établit les standards, les fonctionnalités et les spécifications des générations successives des réseaux mobiles, sortira la version 18 de la norme 5G. Elle correspond aux débuts de ce que l'on appelle la "5G Advanced", qui doit concrétiser, cette fois de manière très visible, toutes les promesses de la 5G. Avec des améliorations en matière de débits, de latence, de gestion du réseau et de consommation d'énergie.

"La 5G Advanced représente un potentiel disruptif pour les réseaux, que les équipementiers et les opérateurs vont vouloir promouvoir", a déclaré Peter Jarich, le directeur de GSMA Intelligence, à l'occasion du MWC 2023. Les industriels s'étaient donné le mot pour faire du salon du mobile de Barcelone le coup d'envoi de cette nouvelle génération de la 5G. Il faut bien assouvir l'appétit de nouveauté des visiteurs.

Qualcomm a comme à son habitude devancé la concurrence en présentant son modem Snapdragon X75, la première puce "5G Advanced ready" au monde, dont les premiers appareils équipés pourraient être commercialisés fin 2023. Et Huawei a multiplié les lancements de solutions pour ce que l'équipementier chinois nomme – il est le seul – la 5,5G. Par le passé, la dénomination "advanced" s'est traduite sur le plan commercial par un "+", le "LTE Advanced" devenant "4G+".

La 5G, mais en mieux

"La 5G Advanced est une évolution technologique qui comprend à la fois de nouveaux cas d'usage, et des mécanismes de réseau permettant de les supporter avec une excellente expérience client. Ces nouveaux cas d'usage sont aussi bien B2C que B2B, pour le M2M, mais surtout dans le contexte de l'industrie 4.0. Ils sont liés à une meilleure latence, des débits plus élevés et de nouveaux terminaux. C'est la continuation de la 5G, en plus efficace", explique Philippe Mouthon, CTO Europe de la division Mobile Networks de Nokia.

En matière de débits, la cible de débit théorique maximum est à 10 Gb/s pour la 5G Advanced, contre 1 Gb/s en 5G. "Ce qui va jouer pour les cas d'usage grand public, ce sont les débits en upload, qui pourront monter jusqu'à 20 Mb/s garantis pour tous même en réseau chargé, précise le directeur technique. Avec la 5G Advanced, les débits montants et descendants pourront être plus symétriques, même s'il y a de nombreuses personnes connectées en même temps dans les mêmes cellules. On va ainsi pouvoir mettre à l'échelle cette symétrie entre les débits montants et descendants, ce qui sera très utile pour le gaming par exemple. Mais il faut bien sûr que les terminaux soient au rendez-vous pour ces évolutions, avec des batteries qui tiennent le choc."

Latence dix fois plus faible

Huawei promet également un rapport de 1 à 10 pour les améliorations en termes de capacités de connexions IoT (grâce aux terminaux "passifs" sans batterie, qui vont permettre d'augmenter la distance d'utilisation des technologies de type RFID à plusieurs centaines de mètres), de latence sans perte de paquets, et d'émissions carbone.

"Concernant la latence, l'ambition partagée est de garantir en zone urbaine dense moins de 10 millisecondes pour tous. C'est déjà faisable en 5G, mais pour quelques utilisateurs et dans des réseaux peu chargés", détaille Philippe Mouthon. Le grand public en profitera par exemple pour la réalité virtuelle, tandis que la gestion des robots autonomes en mouvement dans les usines sera plus efficace. D'autant que la 5G Advanced promet également des capacités de localisation ultra précise, avec un positionnement à 10 cm près, ce qui est impossible avec les GPS aujourd'hui, a fortiori en intérieur. De quoi éviter les collisions entre homme et machine, par exemple.

Au MWC, Nokia a présenté un proof of concept déployé avec Bosch dans une usine en Allemagne, relatif à une technologie de positionnement de précision basée sur la 5G. Les tests ont montré une précision de 50 cm dans 90% de de l’usine. Ericsson a de son côté présenté de nouvelles solutions de couverture 5G indoor, dont une nouvelle fonctionnalité positionnement de précision pour localiser des outils dans des usines ou des mines, et pour la sécurité publique.

Quand les réseaux rencontrent l'IA

La 5G Advanced, c'est aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les réseaux mobiles. "La 5G Advanced, ce sont l'IA et la 5G qui travaillent ensemble", a expliqué Qualcomm. Dans son Snapdragon X75, des techniques d'IA sont utilisées pour optimiser le traitement du signal. Nokia et NTT Docomo ont démontré comment il était possible d'intégrer du machine learning dans l'interface radio pour offrir aux futures antennes "la capacité d'apprendre".

Grâce à ces techniques d'apprentissage, les réseaux 5G Advanced vont pouvoir faire le tri entre les différents types de données à transmettre pour adapter les moyens aux besoins. Concrètement, pour la XR par exemple, cela signifie qu'une partie des ressources nécessaires pour faire tourner les applications peut être déportée dans le réseau, et donc que les terminaux peuvent se miniaturiser et consommer moins d'énergie.

Un fort potentiel pour les clients entreprises

Pour passer de la 5G à la 5G Advanced, Philippe Mouthon explique que la mise à jour des équipements sera logicielle. Pour un équipementier tel que Nokia, cette nouvelle génération de réseau porte en elle un marché en expansion du côté des entreprises. L'entreprise finlandaise, qui a présenté sa nouvelle stratégie au MWC, se positionne désormais comme le "leader de l'innovation technologique B2B" et entend justement "développer la part du segment entreprises dans son mix clients".

Le potentiel des "métavers industriels", avec par exemple le cas d'usage des jumeaux numériques, est décuplé par les nouvelles capacités des futurs réseaux. "Les jumeaux numériques permettent la simulation automatique des nouveaux processus industriels, beaucoup plus vite qu'en faisant des études ou avec une maquette de transformation d'usine", explique Philippe Mouthon. Nokia participe notamment à des projets de jumeau numérique avec ASN à Calais, le parc d'éoliennes de Saint-Nazaire, et Schneider pour son usine du futur.