Les recettes publicitaires de Twitter continuent de plonger

Il y a deux mois, Elon Musk assurait que “presque tous les annonceurs étaient revenus” sur Twitter. La réalité est bien différente. Selon des documents internes obtenus par le New York Times, la chute des recettes publicitaires du réseau social à l’oiseau bleu se poursuit.



Entre le 1er avril et début mai, celles-ci ont chuté de 59% aux Etats-Unis, qui représentent la plus grande partie de son chiffre d’affaires. Sur cette période, la société a régulièrement échoué à atteindre ses projections hebdomadaires, ajoute le quotidien américain.



Les responsables de Twitter n’anticipent pas d’amélioration au cours des prochaines semaines. Le réseau social prédit en effet un repli d’au moins 56% sur toutes les semaines du mois de mai.

Nouvelle directrice générale

C’est dans ce contexte que Linda Yaccarino a pris lundi 5 juin ses fonctions de directrice générale de Twitter. L'ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal aura pour principale mission de rassurer les annonceurs, qui s’inquiètent toujours de l’allègement de la politique de modération et de l’amnistie générale instaurés par Elon Musk suite au rachat pour 44 milliards de dollars.



Les messages publiés par le nouveau propriétaire n’arrangent rien, à l’image de ses attaques virulentes contre le milliardaire George Soros. Ou de son invitation récente à regarder un documentaire initialement considéré comme transphobe par les équipes de modération de Twitter, qui avaient décidé d’en limiter la diffusion. Une décision ensuite annulée par Elon Musk.

Démissions

Cet épisode a provoqué le départ de deux dirigeants majeurs de l’entreprise. En particulier, celui d’Ella Irwin, la patronne de la division “confiance et sécurité”, chargée notamment de lutter contre la désinformation et les contenus haineux. C’est la deuxième titulaire du poste à claquer la porte en un peu plus de six mois. Son prédécesseur, Yoel Roth, avait démissionné peu après le rachat de l’entreprise.



La nomination de Linda Yaccarino avait été interprétée comme un signe positif par les annonceurs. Mais sa véritable marge de manœuvre risque d’être très limitée, face à la croisade d’Elon Musk pour défendre une liberté d’expression qu’il estime menacée. Le milliardaire promet de rester “inflexible sur la protection de la liberté d’expression, même si cela signifie perdre de l’argent”.