Boston Dynamics déploie ses robots dans une usine Kia pour prévenir les risques d'incendie

Si la présence d'un robot-chien dans un entrepôt vous rappelle avec angoisse un épisode de Black Mirror et vous donne des sueurs froides, ne lisez pas cet article. Hyundai, qui a racheté Boston Dynamics en juin, va mettre les robots de la société au service de ses usines. Le constructeur automobile coréen a annoncé ce lundi le déploiement des robots quadripèdes "Spot" pour assurer la sécurité de ses lignes de production dans une unité pilote de la marque Kia, à Séoul.



Détecter les risques d'incendie

Equipés d'un capteur lidar et d'une caméra thermique, les robots de Boston Dynamics serviront à détecter et prévenir les risques d'incendie. Toute mesure considérée comme anormale entraînera l'envoi d'une alerte au poste de contrôle, qui aura accès en temps réel aux images filmées par les robots. Le poste de contrôle aura la possibilité de piloter les robots à distance, mais ces derniers sont en mesure de fonctionner de manière autonome.



Après cette phase pilote, Hyundai a l'intention de déployer les robots de Boston Dynamics sur d'autres sites industriels.



Le roboticien planche sur diverses solutions industrielles, notamment un robot dédié aux centres logistiques, baptisé "Stretch", conçu pour la manutention. Son modèle "Pick" est quant à lui réservé aux tâches de dépalettisation.



Hyundai a acquis le Boston Dynamics pour un peu moins d'un milliard de dollars auprès du japonais SoftBank, qui en détient toujours 20%. Spin-off issue du MIT, l'entreprise était auparavant la propriété de Google.