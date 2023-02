Les robots taxis de Cruise ont parcouru 1 million de kilomètres à San Francisco

Cruise, la filiale de General Motors spécialisée dans les véhicules autonomes, a annoncé le 22 février 2023 que ses véhicules sans conducteur avaient parcouru plus d'un million de kilomètres en quinze mois. La majorité ont été parcourus à San Francisco, où Cruise déploie ses robots taxis depuis novembre 2021 entre 22 heures et 6h du matin. Un environnement complexe qui lui a permis de rapidement améliorer sa technologie.

Des rues denses et chaotiques

"Les rues denses et souvent chaotiques de San Francisco comptent environ 19 000 personnes par mile [1,6km ndlr] et fournissent à notre flotte des montagnes de données riches en informations à exploiter", explique l’entreprise dans son communiqué.

Elle ajoute que le non-respect de l’arrêt au stop est 46 fois plus fréquent à San Francisco qu’en banlieue et que les véhicules en double file et les queues de poisson sont le lot quotidien de la circulation dans la ville du Golden Gate, pas des exceptions.

"Au cours des quinze derniers mois, nous avons traversé "Karl the Fog" et des rivières atmosphériques, et négocié patiemment la circulation après un concert à Outside Lands et dans d'autres lieux bondés", a-t-elle par ailleurs souligné.

Pour un paquet de données

Les données de chaque trajet (cinq pétaoctets de données de simulation par jours selon Cruise) sont introduites dans un système d'apprentissage continu qui aide l’entreprise à "former de nouveaux modèles d'IA qui améliorent les performances des anciens modèles". Depuis son premier trajet sans conducteur, l’entreprise aurait effectué quatorze mises à jour logicielles. Elle souligne que ses derniers 100 000 kilomètres entièrement sans conducteur ont été parcourus sept fois plus vite que les premiers.



"Si l'on considère notre bilan en matière de sécurité, l’exploit est encore plus évident", s’est félicité Mo Elshenawy, SVP de l’ingénierie chez Cruise. Pas si évident en réalité, car s’il n’y a effectivement pas eu d’accident, les véhicules de Cruise ont connu plusieurs mésaventures qui risquent de ralentir ses plans d’expansion.

Les incidents causés par Cruise poussent San Francisco à ralentir l’expansion des tests

En juin dernier, la flotte de Cruise a provoqué un embouteillage à San Francisco. Plusieurs de ses voitures ont calé dans un quartier de la ville, toutes alignées, bloquant la circulation jusqu'à l'arrivée des techniciens. En septembre, cinq véhicules en panne ont bloqué le passage d'un bus municipal, retardant ses 45 passagers de 13 minutes.

Pire, une voiture de Cruise aurait entravé le passage d'un camion de pompiers qui se rendait sur les lieux d'un incendie et la vitre d’un autre véhicule a dû être brisée par des pompiers pour l'empêcher de rouler sur leurs tuyaux. Résultat, le mois dernier, les élus de la ville de San Francisco ont écrit à la California Public Utilities Commission, le régulateur en charge des infrastructures de l'État de Californie, pour lui demander de ralentir l'expansion des tests de voitures autonomes de Cruise (mais aussi de Waymo).