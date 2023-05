Les scénaristes hollywoodiens demandent à être protégés contre l’IA générative

Après les enseignants, les traducteurs et les chargés de marketing, c’est au tour des auteurs de cinéma de faire part de leurs craintes d’être remplacés par des logiciels de génération automatique de contenu, ou du moins de voir leur profession fortement dévaluée.



Tous les trois ans, la Writers' Guild of America (WGA), qui défend les intérêts de 11 500 scénaristes de la télévision et du cinéma aux Etats-Unis, négocie un nouveau contrat avec les grands studios hollywoodiens, chaînes de télévision et plateformes de streaming, représentés par l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Le scénaristes relégués à la réécriture ?

Cette année, la profession avait deux revendications : l’augmentation des salaires, qui correspondrait à la part des bénéfices générés par l'essor du streaming, mais aussi l’assurance que les studios n'utiliseraient pas de modèles d'intelligence artificielle générative pour tenter de les remplacer. Après l’échec des négociations, des milliers d’auteurs ont décidé de se mettre en grève, mardi 2 mai 2023.



La capacité des grands modèles de langage à générer des récits, et leur éventuelle utilisation par l’industrie du cinéma inquiète les auteurs. Leur principale crainte est que les studios se servent de ces modèles pour créer la base des scénarios, qui est la partie de l’écriture la mieux rémunérée, puis demandent juste aux scénaristes de les "reprendre" et de les "améliorer" en contrepartie d’un salaire de réécriture, beaucoup moins important. Ces méthodes sont déjà largement employées par les agences de traduction depuis quelques années.



La WGA a demandé à l'AMPTP que toute production ait désormais l’obligation d’employer un nombre fixe de scénaristes, qui serait proportionnel à la durée de la fiction envisagée, sans succès.

Les textes existants utilisés pour entraîner les modèles d'IA ?

Le syndicat craint également que le travail des auteurs soit utilisé pour entraîner les modèles d’IA. Ils estiment que des parties de leurs textes et dialogues pourraient par ailleurs être réutilisées sans leur accord pour concevoir de nouveau films ou séries, et ce sans les rétribuer ni même les créditer. Le droit d'auteur est effectivement l'une des problématiques majeures posées par l'IA générative, ce type de pratiques étant perçues par les créateurs comme une forme déguisée de plagiat.



L’affaire pourrait s’éterniser car les scénaristes demandent aux studios et plateformes de dépenser davantage au moment où ces derniers sont forcés de surveiller leur rentabilité. Outre la partie scénario, l’IA générative offre de également des possibilités pour le doublage et le sous-titrage des films. Là aussi, les acteurs s’inquiètent de clauses abusives dans leurs contrats qui autorisent les studios à créer des versions synthétiques de leurs voix qu'ils peuvent réutiliser à volonté sans rémunération.