Les services secrets belges enquêtent sur les opérations logistiques d'Alibaba

Deux ans après son inauguration, la plateforme logistique d’Alibaba installée à l'aéroport de Liège reste sous la surveillance de la VSSE, les services de renseignement belges. En cause : des risques d'espionnage par le gouvernement chinois.

Interrogée par le Financial Times, la VSSE reconnaît que les activités logistiques d’Alibaba à Liège demeurent un “point d’attention” en raison de la législation chinoise qui oblige les entreprises du pays à partager des données avec les autorités. "La Chine a l'intention et la capacité d'utiliser ces données à des fins non commerciales", indiquent les services de renseignement belges.

Données sur la chaîne d'approvisionnement

Alibaba s’est installé à Liège en 2021 par l'intermédiaire de Cainiao, sa filiale de logistique. Installé sur 30 000 mètres carrés, son entrepôt belge est le seul au sein de l’Union européenne. Il fait transiter les commandes des consommateurs européens sur son site marchand Aliexpress. La société a récemment déposé un permis de construire pour tripler cette surface, notamment dans le cadre du prochain lancement de sa plateforme Tmall sur le continent.

La société chinoise dément fournir des informations à Pékin, assurant que l’ensemble des données générées par sa plateforme européenne sont stockées en Allemagne, dans un data center de sa filiale cloud.

“La principale préoccupation est que cette plateforme fournisse aux Chinois de nombreuses informations sur les chaînes d'approvisionnement et sur d'éventuelles vulnérabilités”, souligne, au Financial Times, Jonathan Holslag, professeur à l'université Vrije de Bruxelles. Cela représente “des informations précieuses alors que la Chine cherche à dominer la chaîne logistique."