Les sites web de plusieurs aéroports allemands inaccessibles suite à une campagne DDoS

"Nous sommes désolés, mais il y a eu un problème", affiche le site internet de l’aéroport de Nuremberg, en Bavière. Celui de l’aéroport de Dortmund, près de Cologne, ne s’affiche tout simplement pas, pas plus que celui de l’aéroport d’Erfurt (dans l’Est) ou d’Hanovre (dans le centre). Ces quatre aéroports allemands sont victimes d’une cyberattaque depuis le matin du 16 février. Le site de l’aéroport de Düsseldorf, toujours dans la région rhénane, était quant à lui de nouveau accessible dans l’après-midi, ainsi que le site de l’aéroport de Baden-Baden, non loin de Stuttgart.

Selon l'association des aéroports allemands ADV, il s'agissait d'attaques dites "DDoS" (Distributed Denial of Service), c’est-à-dire d’attaques inondant de requêtes les sites web afin de les paralyser. Aucun autre service n’a été touché, et le trafic aérien n’a pas été perturbé, a communiqué l'association.

De nombreuses cyberattaques DDoS depuis trois semaines

En guise de représailles après la décision allemande d’autoriser la livraison des chars Leopard 2 à l’Ukraine, les services de sécurité du pays ont indiqué faire face à une recrudescence de cyberattaques en provenance de Russie - notamment d’attaques DDoS. Les sites de plusieurs aéroports avaient déjà été touchés, tout comme ceux d’administrations locales, fédérales, ou le site de la police du Land de Bade-Wurtemberg. Le groupe de pirates russes Killnet a revendiqué la paternité de ces attaques, ont annoncé les services de sécurité allemands.

L’attaque sur les sites web des aéroports survient dans un contexte très délicat pour ces derniers : le syndicat Verdi a appelé à la grève vendredi 17 février dans plusieurs aéroports. Ceux de Francfort, Munich, Hambourg, Stuttgart, Brême, Dortmund et Hanovre connaîtront tous de fortes perturbations. Les services de sécurité, le personnel au sol et les agents publics réclament des augmentations de salaire pour compenser l’inflation. D’après l’ADV, plus de 295 000 passagers seront affectés par la grève outre-Rhin.