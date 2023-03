Les start-up crypto en voie de débancarisation avec la fermeture de Signature Bank

Il ne va vraiment plus y avoir personne pour ouvrir un compte bancaire aux acteurs de la crypto. Après le placement en liquidation de Silvergate Bank, les autorités américaines ont fermé d'office Signature Bank le 12 mars, la principale alternative du secteur en matière d'accès au système bancaire. Elles justifient cette fermeture par la volonté de protéger l'économie américaine en prévenant un risque systémique. Le Trésor, la Réserve Fédarale et la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), l'agence de garantie des dépôts, craignent une contagion après les faillites de Silvergate Bank et de Silicon Valley Bank (SVB).

16 milliards de dollars de passif lié au secteur de la crypto

La banque new-yorkaise Signature était la deuxième banque du secteur de la crypto après Silvergate. Fin 2022, selon des documents officiels, elle gérait 110 milliards de dollars d'actifs et disposait de 88 milliards de dollars en dépôts, ce qui en faisait la 30e plus grosse banque américaine en dépôts. Début mars, 16,5 milliards de ces dépôts étaient liés au secteur des crypto-actifs. Signature, dont les comptes liés au secteur des crypto-actifs représentaient 27% des dépôts début 2022, avait signalé en fin d'année qu'elle allait limiter son exposition au secteur.

Fondée en 2001, Signature avait commencé à se positionner sur la crypto en 2018. Mais elle poursuivait également ses activités de banque commerciale et privée plus traditionnelles.

Une garantie, pas un sauvetage

La prise de contrôle de Signature Bank par la FDIC s'accompagne de la mise en place d'une banque relais qui permettra aux clients d'accéder à leurs fonds. Les régulateurs ont précisé que tous les clients seraient éligibles à récupérer leurs avoirs, par le biais d'un programme de prêts d'urgence de la Fed qui permettra à toutes les banques de dégager les liquidités nécessaires en apportant en garantie leurs titres obligataires, qui seront valorisés à leur valeur nominale et non à leur valeur de marché.



Cela permettra aux banques de ne pas avoir à vendre des titres à perte en raison de la hausse brutale des taux, ce qui a conduit SVB à la faillite (quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse). Les autorités ont bien expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un sauvetage, au sens où ce dispositif ne sera pas financé par les impôts des citoyens américains. "Les actions que nous avons prises sont destinées à limiter les conséquences de la fuite des déposants de SVB et Signature, et à réduire la contagion", ont expliqué les autorités.

Selon Barney Frank interrogé par le Wall Street Journal, ancien membre du Congrès qui a donné son nom aux lois Dodd-Frank adoptées à la suite de la crise financière de 2008 et membre du conseil d'administration de Signature, la banque a été victime d'un bank run de plusieurs milliards de dollars le 10 mars : "une panique déclenchée par SVB".

Normalement, SVB et Signature n'étaient pas considérées comme des banques systémiques, car elles ne dépassaient pas les seuils fixés au-delà desquels les banques doivent se soumettre à toute une batterie de réglementations spécifiques (stress tests...). Là, on leur applique le filet de sécurité réservé aux banques systémiques, ce qui signifie qu'il y a encore des trous dans la raquette au niveau des mécanismes de stabilité financière.

Silvergate et Signature, le pont entre monnaie fiat et cryptomonnaies

N'en déplaise aux tenants de la décentralisation, même les start-up de la blokchain ont besoin d'une banque. Pendant toute une période, les infrastructures bancaires traditionnelles et crypto n'étaient pas connectées, si bien qu'il était difficile de déplacer des fonds entre les deux et de changer des cryptomonnaies en dollars.

La situation a changé en 2017 avec la création par Silvergate du Silvergate Exchange Network (SEN), qui a permis des transactions beaucoup plus simples, rapides, 7 jours sur 7 et 24h/24. En 2022, le SEN a ainsi traité 563 milliards de transactions en dollars. Signature proposait un équivalent, nommé Signet. La fermeture de Silvergate et de Signature laisse donc de nombreuses entreprises dans une situation où elles n'ont plus de compte bancaire, pour payer les salaires, leurs fournisseurs, etc. Selon un consultant interrogé par Bloomberg, le coût des conversions entre cryptomonnaies et monnaies fiat pourrait augmenter de 20 à 40%.

Que reste-t-il comme alternatives aujourd'hui ? La société financière britannique BCB, qui opère une plateforme concurrente de SEN baptisée Blinc, pourrait accélérer la mise à disposition des règlements en dollar sur sa plateforme. Circle a indiqué qu'il allait transférer ses fonds au sien de Bank of New York Mellon. Les noms de Mercury et Axos ressortent également comme de possibles options de repli.

Les stablecoins vulnérables

Cette crise a également mis en évidence la vulnérabilité des stablecoins, ces crypto-monnaies réputées stables car adossées à une monnaie fiat. Circle, émetteur de l'USDC, deuxième stablecoin au monde derrière le tether, a révélé avoir 8% de ses réserves (3,3 milliards de dollars) chez SVB. Il en avait également chez Signature. Le stablecoin a temporairement perdu sa parité samedi, entrainant la suspension des changes USDC-dollar sur Coinbase et Binance.

Les protocoles de finance décentralisée, comme MakerDAO, sont de grands utilisateurs de stablecoins pour leurs transactions, et à ce titre font la connexion entre la DeFi et les banques. Tout est imbriqué malgré tout.