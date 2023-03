Les start-up européennes de la blockchain et des cryptos ont levé un record de fonds en 2022

Contrairement aux États-Unis, les start-up du secteur de la crypto en Europe ont levé davantage d'argent en 2022 qu'en 2021, selon un rapport publié ce mois-ci par le fonds de capital-risque spécialisé RockawayX et la société d'analyse Dealroom. Les startups européennes du secteur ont attiré un financement record de 5,7 milliards de dollars en 2022, soit 18% des investissements accordés au secteur dans le monde l'année dernière.

2023 commence très mal

"Avec un environnement réglementaire américain de plus en plus hostile, les acteurs du secteur de la cryptomonnaie se tournent vers d'autres régions pour obtenir des financements. L'Europe compte déjà un écosystème initial de premier plan. Cela pourrait attirer le financement de fin de cycle qui a catapulté les leaders américains lors du dernier cycle", estime Viktor Fischer, directeur général de RockawayX.

2023 s'annonce cependant beaucoup plus compliquée. Moins de deals, moins d'argent, des valorisations plus faibles, et des opérations qui prennent plus de temps à boucler. Déjà, le flux a considérablement ralenti au second semestre 2022. Mais sur les trois premiers mois de 2023, il est carrément revenu à ses niveaux de 2020. "Les levées peuvent maintenant s'étendre sur plusieurs mois", indique RockawayX.

L'infrastructure et les solutions de développement ont le vent en poupe

Plus de la moitié des fonds levés en 2022 en Europe ont été consacrés à des produits et des services financiers, la DeFi (1,2 milliard) disputant la domination de la finance centralisée (1,7 milliard), en perte de vitesse. Mais la catégorie de start-up qui progresse le plus en termes de financements correspond aux solutions d'infrastructure et aux outils pour les développeurs.

Par zone géographique, Londres s'affirme comme la plaque tournante de la crypto en Europe, devant la Suisse, suivie de Berlin et Paris.

Du côté des investisseurs, encore plus que dans d'autres secteurs d'activité, les plus gros fonds sont américains. Cela se reflète dans leur part dans le financement des start-up européennes, notamment durant les phases de démarrage des entreprises : la part des investisseurs américains dans les financements d'amorçage et les séries A s'est élevée respectivement à 21% et 29%, alors qu'elle n'est que de 8% et 13% en moyenne générale. Sur l'ensemble des tours, leur part dans les financements de 2022 du secteur de la crypto atteint 40%, contre 32% pour les fonds dont le siège se trouve en Europe.

L'Europe, eldorado pour les start-up crypto ?

Phénomène peu commun, le Vieux Continent compte plus de start-up crypto que les États-Unis ou que l'Asie, avec près de 4000 structures. Pour une fois, certaines sont même leaders sur leur marché, comme Ledger et Sorare. Cependant, il est un segment sur lequel l'Europe n'a pas fait naître de grand acteur : les plateformes d'échange centralisées, telles que Binance ou Coinbase (le britannique Blockchain.com ne faisant pas le poids). Par ailleurs, plus on resserre l'analyse sur les entreprises de taille supérieure, plus l'Europe est un nain par rapport aux Etats-Unis.