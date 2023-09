Les start-up européennes SaaS résistent à un contexte incertain

Ce sont plus de 700 start-up SaaS qui ont été sondées par le fonds d'investissement Serena dans le cadre d'une étude publiée ce vendredi 22 septembre. Censée documenter la santé économique de ces entreprises via l'inspection de différentes métriques, celle-ci laisse transparaître une volonté importante du secteur de s'adapter au contexte difficile d'assèchement des sources de financement.



Une start-up SaaS est une entreprise qui fournit à ses clients un ou plusieurs logiciels sous forme de service (software as a service), le plus souvent via un modèle d'abonnement et sur un marché cible restreint.



Sébastien Le Roy, partner chez Serena, a participé à l'élaboration de ce SaaS Benchmark. Selon lui, "on est passé d'un monde où, en 2020 et 2021, on pouvait tester beaucoup de choses, paralléliser, lancer des nouveaux marchés, brûler beaucoup parce que le capital était facile à avoir et coûtait peu cher, à un monde où chaque effort doit être pondéré et où il faut privilégier l'efficience du modèle à une pure croissance qui va coûter beaucoup d'argent."

Un modèle "résilient" par nature

Les investisseurs aussi ont évolué, en cessant de se concentrer sur la croissance des start-up SaaS lorsqu'ils les passent en revue, explique Sébastien Le Roy. "On s'est davantage tourné vers le capital efficiency via un framework qui repose sur cinq piliers", poursuit-il. Taux de croissance, règle des 40%, burn multiple, taux de rétention net (NRR), revenu annuel récurrent (ARR) : autant d'indicateurs qui sont désormais scrutés et que Serena a collectés entre 2022 et 2023, auprès des entreprises sondées, lesquelles en sont à des stades de développement différents (seed, série A, série B, etc.).



Globalement, l'étude de Serena montre donc que les start-up SaaS "ont revu à la baisse leur croissance mais ont amélioré leur efficience capitalistique", note l'investisseur. Elles prennent en moyenne moins de risques que lors des années précédentes et préfèrent notamment se concentrer sur leur marché local, bien qu'elles soient encore nombreuses à se lancer aux Etats-Unis (25% dès le seed).



Ces adaptations au contexte économique actuel sont la preuve, selon Sébastien Le Roy, que le modèle SaaS est particulièrement "résilient". "Je pense d'ailleurs que ces sociétés sont parmi celles qui ont le mieux résisté, pas comme dans la fintech par exemple, indique-t-il. C'est un modèle basé notamment sur des revenus récurrents, qui fait qu'on n'est pas obligé chaque année de reconstruire sa base de clients, des niveaux de marge très élevés et une structure de coût facilement prédictible."

Conscience environnementale et parité en berne

Serena a également interrogé les start-up européennes concernant quelques objectifs sociaux et environnementaux qui sont partie intégrante de leur stratégie à long terme. Le calcul de l'empreinte carbone est l'un d'entre eux. Mais d'après l'étude, seulement 19% des entreprises sondées ont déjà lancé une telle initiative. Un chiffre en légère augmentation, puisqu'il gravitait autour de 13% l'an dernier, comme le relève Sébastien Le Roy. Du reste, 23% ont l'intention de calculer leur bilan carbone, 17% sont en train de le mettre en place, et 41% ne l'ont pas fait ou n'ont pas prévu de le faire. "C'est souvent une question de priorité ou de non compréhension de l'intérêt pour ces dernières", explique le partner de Serena.



Sur la question de la parité entre les femmes et les hommes, dans les effectifs totaux ainsi que dans les équipes de fondateurs, des écarts genrés très nets demeurent. Les start-up en seed et en série A sont respectivement 4% et 2% à avoir été fondées uniquement par des femmes. A d'autres stades, on n'en trouve tout simplement aucune. En seed, 14% des entreprises sont lancées par des équipes mixtes, 15% en série A, 27% en série B et 14% en série C. À partir de la série D, aucune start-up répondante ne comptait de femme parmi ses fondateurs. La parité est également loin d'être atteinte lorsqu'on observe la masse salariale dans son ensemble : seulement 8% des sociétés sondées présentent une répartition égalitaire entre collaborateurs masculins et féminins.

Le rôle des investisseurs

Sur ces sujets qui sortent de l'analyse financière à laquelle se plient habituellement les investisseurs, Serena dit vouloir jouer un rôle. Etant donné que les start-up dépendent en partie de fonds en son genre, Sébastien Le Roy souhaite encourager une remise en question chez les start-up et auprès de ses collègues. "C'est là où les fonds d'investissement comme Serena peuvent avoir un rôle d'éducation et d'accompagnement des entrepreneurs. Chez nous par exemple, on a ajouté systématiquement l'audit carbone quand on investit dans une société."



Les disparités de genre se règleront quant à elles par "un travail d'éducation et d'acculturation, à la fois des équipes des VC et du marché global", estime-t-il. L'investisseur dit bénéficier au sein de son entreprise d'un programme diversité où sont sensibilisés ses collègues et lui-même à l'identification de biais discriminants qui peuvent intervenir consciemment ou non lors de la sélection de start-up à soutenir.